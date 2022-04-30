Адам Михник: Приеду в Минск после свержения Лукашенко и пройду по чудесным белорусским улицам 30.04.2022, 11:53

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Адам Михник

Украина стала для авторитарных режимов новым Афганистаном.

Адам Михник — знаменитый польский журналист и общественный деятель, бывший политзаключенный коммунистического режима в Польше, основатель и главный редактор популярной Gazeta Wyborcza.

В интервью «Нашай Ніве» он анализирует психологию Путина, ход войны и делает прогнозы относительно Беларуси.

«Я думал, что он бандит-реалист, а он бандит-психопат»

- Еще в феврале в одном из интервью вы говорили, что не верите в то, что Путин нападет. Что вам не давало в это поверить?

- Конечно, Путин — бандит, но я думал, что он при этом реалист. Поэтому мне казалось, что если и будут боевые действия, они будут происходить на Донбассе, чтобы расширить занятые сепаратистами территории. Но я просто не мог себе представить, что Путин будет бомбить Киев. Для меня было очевидно, что это приведет к большому поражению России и лично Путина. То есть я думал, что в Кремле правит бандит-реалист, но теперь я увидел, что это бандит-психопат.

- Зачем Путину эта война?

- Он пошел на это, потому что он психопат, ненормальный. Эта война закончится большим поражением, ударом для России и лично для него. Он ее проигрывает, он уже ее проиграл. Россия никогда в своей истории не была настолько изолирована, у нее нет союзников, ее почти никто не поддерживает. Поэтому нормальному человеку непонятно, почему Путин это сделал, потому что эта война станет для него поражением.

А почему Гитлер в 1941 году, когда он завоевал половину Европы и имел открытый британский фронт, напал на Советский Союз? Сталин же не хотел войны. Гитлер сошел с ума и подумал, что теперь он может все. В феврале этого года то же самое подумал Владимир Путин.

- Доверяете опросам, которые свидетельствуют, что у Путина сейчас якобы очень высокая поддержка среди россиян?

- Абсолютно не доверяю. Вы из Беларуси, сами помните, как у Лукашенко официально было 80% поддержки, а потом прошли выборы и оказалось, что тот рейтинг был сфальсифицирован. Уверен, что много русских сейчас не понимает, что происходит в Украине, так как существует информационная блокада, но никто не хочет войны. Вспомните, когда в 2014 году к России присоединили Крым, там проходили большие митинги, мол, «Крым наш!» А теперь подобное можно услышать только по российскому телевидению. Обычные же россияне не хотят войны, и нормальный человек не понимает: если украинцы — это русские, зачем нам бомбить и убивать других русских?

- Больших митингов сейчас на самом деле нет, но был, например, масштабный пропагандистский концерт в Лужниках.

- В тоталитарном государстве устроить такой концерт совсем несложно. Нужно просто взять людей и шантажом или угрозами заставить их прийти. Наверное, там тоже было много агентуры да и просто дураков, но это еще не Россия, и я поддерживаю всех русских, которые сопротивляются этой бандитской войне Путина.

- Обложить Россию санкциями — хорошая идея?

- Думаю, что это правильный путь.

- Они могут как-то изменить отношение россиян к войне?

- Невозможно сделать это за день или за неделю. Но я помню, как много лет назад, во время военного положения в Польше, также много споров было насчет санкций. Однако, наконец, мы увидели, что санкции имеют эффект. Сейчас мы тоже увидим эффект, но это не случится за одну неделю.

- Путин имеет будущее в России?

- Это вопрос к пророку, а я по профессии историк. Думаю, что у самой России есть будущее, но без Путина, с Путиным ничего хорошего для России не будет. Если хотите, чтобы в России случились перемены к лучшему, нужно начать с того, что убрать от власти Путина и его банду. Люди, которые это сделают, будут настоящими патриотами России.

- Будет ли Путин дальше управлять Россией?

- Как уже говорил вам, я не пророк. Надеюсь, что не будет. Если в России есть умные люди, они понимают, что Путин — это проклятие для России, Украины и всего мира, и нужно чтобы он ушел. Пока он будет у власти, Россия останется в ловушке, которую он для нее приготовил. Ведь я уверен, что Украина для Путина будет тем же, чем был для Брежнева Афганистан — местом его поражения.

- Когда вы сравниваете нынешнюю историю с Афганистаном, имеете в виду, что это поражение Путина будет растянутым во времени?

- Извините, не знаю, как быстро это случится. Но я уверен, что идеи Путина и его политика — это империализм архаичного типа, тоталитарный режим, у которого нет будущего.

- Как стали возможными зверства российских солдат в Украине, та же Буча?

- Это сплошной кошмар, похожий на то, что мы уже видели в Сирии и Чечне. Думаю, что те, кто это делают — самые страшные и жестокие военные преступники. Как это стало возможным? Вся история человечества — это якобы борьба между Каином и Авелем, и российские военные сейчас — это каиново племя.

- Верите в угрозу ядерной войны?

- Думаю, этого не будет. Но, если у власти сумасшедший, все возможно, поэтому не могу на 100% отрицать такую вероятность.

«Я оптимист, потому что моя жизнь не дает мне права быть пессимистом»

- Как оцениваете то, как себя на войне проявляет Зеленский?

- Это фантастика. Когда он выиграл выборы, много людей боялись [его работы], так как видели, что это человек не из политики, что это просто звезда шоу-бизнеса. Но теперь, во время войны, он ведет себя первоклассно.

- Как в Польше воспринимают эту войну?

- Все симпатии здесь на стороне Украины, я не видел ни одного поляка, который сказал бы, что Путин прав. С другой стороны, есть люди, которые хотя и поддерживают Украину, но и ведут себя во внутренней политике как путинисты, они организовали государство по путинской модели. Думаю, что-то такое есть и в Беларуси.

- Поляки боятся того, что Польша может стать следующей жертвой России после Украины?

- На улицах об этом не говорят, но такая возможность сейчас уже не является чем-то абстрактным, это серьезный вопрос. Об этом беседуют, но скорее на кухнях.

- Польша и Запад делают достаточно для Украины?

- Конечно, есть разные мнения по поводу газовой блокады, но я не специалист в этой сфере. Говорят, что нельзя полностью отказаться от российского газа, так как это вызывает социальную катастрофу в стране. Точно знаю: что касается политики и поддержки беженцев, Польша делает очень много.

- Почему Беларуси и России не удалось уйти от советского наследия в общественной жизни?

- Думаю, что это двойная проблема. И в Беларуси, и в России было очень сильное влияние московских спецслужб, к тому же, там сильно укоренилась модель советского государства. Но, это еще не конец, ведь у тех же белорусов я вижу стремление к свободе, к Европе и демократии. Видел все те [послевыборные] митинги — это была просто фантастика, весь мир смотрел на Беларусь. А теперь я вижу героическую войну Украины с Россией.

- Что ждет Россию и Беларусь?

- Если уничтожить путинский режим, и в Беларуси, и в Украине, и в России у власти будут рациональные люди. Медведчук в Украине уже арестован, сейчас, думаю, белорусы избавятся от Лукашенко, и нужно будет только уничтожить путинский режим. Я оптимист, потому что моя жизнь не дает мне права быть пессимистом.

Народ Беларуси показал нам всем, что он имеет большое стремление к свободе. Прошел только первый этап революции белорусского достоинства. И я уверен, что я приеду в Минск после свержения Лукашенко и Путина и пройду по чудесным белорусским улицам и паркам.

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