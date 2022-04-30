«У меня ощущение, что Россия здесь умирает»6
- 30.04.2022, 12:10
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Моральное разложение поразило не только рядовых солдат, но и высшее военное командование врага.
Российские захватчики уже не могут похвастаться высоким боевым настроением. Большие потери, наказание за неповиновение и провалы планирования не способствуют повышению морального духа русских солдат.
Об этом на канале ФЕЙГИН LIVЕ заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Служба безопасности Украины активно перехватывает переговоры оккупантов и разговоры с родными. Победными настроениями рассказы оккупантов, воюющих против нашего государства, не отличаются.
Как сообщил советник Алексей Арестович, российские оккупанты в боях с ВСУ понесут большие потери.
«У меня впечатление, что Россия здесь умирает. Умирает в буквальном смысле, они говорят о потерях в 50 – 70% подразделений», – рассказал Арестович.
Также он подчеркнул упадочные настроения в разговорах оккупантов, свидетельствующих о психологическом надломе.
«Никому не верят, ничего не хотят, единственное желание – награбить и убежать домой», – добавил советник главы ОП.
Кроме того, россияне все чаще заявляют о том, что не понимают, зачем воюют. Это касается не только рядовых солдат, но и высшего военного командования врага.