«У меня ощущение, что Россия здесь умирает» 6 30.04.2022, 12:10

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Моральное разложение поразило не только рядовых солдат, но и высшее военное командование врага.

Российские захватчики уже не могут похвастаться высоким боевым настроением. Большие потери, наказание за неповиновение и провалы планирования не способствуют повышению морального духа русских солдат.

Об этом на канале ФЕЙГИН LIVЕ заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Служба безопасности Украины активно перехватывает переговоры оккупантов и разговоры с родными. Победными настроениями рассказы оккупантов, воюющих против нашего государства, не отличаются.

Как сообщил советник Алексей Арестович, российские оккупанты в боях с ВСУ понесут большие потери.

«У меня впечатление, что Россия здесь умирает. Умирает в буквальном смысле, они говорят о потерях в 50 – 70% подразделений», – рассказал Арестович.

Также он подчеркнул упадочные настроения в разговорах оккупантов, свидетельствующих о психологическом надломе.

«Никому не верят, ничего не хотят, единственное желание – награбить и убежать домой», – добавил советник главы ОП.

Кроме того, россияне все чаще заявляют о том, что не понимают, зачем воюют. Это касается не только рядовых солдат, но и высшего военного командования врага.

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