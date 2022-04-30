У оккупантов в частях начинаются паника и бунты от одного упоминания о Чернобаевке 4 30.04.2022, 12:59

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СБУ перехватила разговор командира батальона из РФ с командиром роты из «ДНР».

У российских оккупантов начинается паника от одного упоминания о Чернобаевке. Они массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут «дураков», которые готовы стать «пушечным мясом».

СБУ перехватила разговор командира батальона из РФ с командиром роты, прибывшей с пополнением из «ДНР».

«Сегодня утром русские отказались, говорят: «Вы чего едете, вы мясо!». Они здесь стояли, их послали туда (прим: на Чернобаевку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят «Вы что, до…бы? Куда вы сунетесь?!!», и вот это – началась паника», - жалуется захватчик из «ДНР».

Он говорит, что после бегства россиян только 5 из 20 человек «нового пополнения из ДНР» согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, российский командир прибег к лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

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