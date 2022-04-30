The Washington Post: В России зреет конфликт элит против Путина 10 30.04.2022, 13:10

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Недовольство олигархов усиливается.

Спустя два месяца, прошедшие с момента вторжения России в Украину, молчание — и даже молчаливое согласие — российской элиты начало разрушаться.

Линии водораздела между фракциями российской экономической элиты становятся все более заметными, и некоторые из магнатов — особенно те, кто сделал свои состояния до прихода к власти президента Владимира Путина — начали говорить, пишет The Washington Post (перевод — УНИАН).

Для многих ключевым фактором стали их собственные проблемы. Радикальные санкции, введенные Западом, опустили на российскую экономику новый железный занавес, попутно заморозив десятки миллиардов долларов многих бизнесменов.

Как сказал один бизнесмен, которого вместе со многими другими богатейшими людьми страны вызвали на встречу с Путиным в день вторжения: "За один день они разрушили то, что строилось годами. Это катастрофа"

Как минимум четыре олигарха, добившиеся успеха в более либеральную эпоху правления Ельцина, покинули Россию. Как минимум четыре высокопоставленных чиновника подали в отставку со своих постов и покинули страну, самым высокопоставленным среди которых является Анатолий Чубайс, спецпредставитель Кремля по устойчивому развитию и царь приватизации ельцинской эпохи.

В интервью несколько российских миллиардеров, высокопоставленных банкиров, высокопоставленных чиновников – действующих и бывших - на условиях анонимности из страха расплаты рассказали, как все они были шокированы всё большей изоляцией Путина и чувствовали себя бессильными повлиять на него, потому что в его внутреннем круге доминирует горстка бескомпромиссных сотрудников службы безопасности.

Высказываемые публично жалобы в основном сосредоточены на экономическом ответе правительства на санкции Запада. Прямо Путина никто не критиковал.

Владимир Лисин, сталелитейный магнат, сделавший состояние в годы правления Ельцина, раскритиковал выдвинутое Думой предложение противодействовать санкциям, заставив иностранных покупателей платить в рублях за ряд товаров помимо газа. В интервью московской газете он сказал, что эта мера рискует подорвать экспортные рынки, за которые Россия "боролась десятилетиями", предупредив, что "переход на расчеты в рублях приведет лишь к тому, что нас выкинут с международных рынков".

Владимир Потанин, владелец металлургического комбината "Норильский никель", один из архитекторов российской приватизации 90-х, предупредил, что предложения о конфискации активов иностранных компаний, покинувших Россию после войны, подорвут доверие инвесторов и отбросят страну к революционному 1917-му году.

Олег Дерипаска, алюминиевый магнат, который также сколотил первоначальное состояние в эпоху Ельцина, пошел дальше всех, назвав войну в Украине "безумием", но сосредоточился на экономических последствиях вторжения. Он предсказал, что экономический кризис, вызванный санкциями, будет в три раза хуже, чем финансовый кризис 1998 года, который потряс российскую экономику. Дерипаска бросил перчатку путинскому режиму, заявив, что его политика государственного капитализма за последние 14 лет "не привела ни к экономическому росту, ни к росту доходов населения".

Позже, в посте в своем Telegram-канале Дерипаска написал, что нынешний "вооруженный конфликт" — это "безумие, за которое нам ещё долго будет стыдно перед потомками". Однако в следующем предложении он указал, что Запад в равной степени виноват в "адской идеологической мобилизации со всех сторон".

Когда 37 самых богатых бизнесменов РФ были вызваны в Кремль на встречу с Путиным через несколько часов после того, как он начал войну 24 февраля, многие из них были подавлены и шокированы. Один из участников сказал: "Все были в ужасном настроении. Все сидели там раздавленные"

"Я никогда не видел их такими ошеломленными, — сказал другой участник. — Некоторые из них не могли даже говорить".

Как обычно, они прождали более двух часов, прежде чем президент появился в богато украшенном Екатерининском зале Кремля — достаточно времени, чтобы обдумать свою судьбу. Для некоторых руководителей, когда они тихо обсуждали последствия путинской войны, это был момент, когда они поняли, что для бизнес-империй, которые они строили с момента перехода России к рынку более 30 лет назад, всё кончено.

"Некоторые из них сказали: "Мы потеряли всё", — сказал один из участников.

Когда президент прибыл, никто не осмелился издать протестующего стона. С каменными лицами они слушали, как Путин заверял, что Россия останется частью мировых рынков — обещание, ставшее бессмысленным из-за серии западных санкций, — и сказал им, что у него не было другого выбора, кроме как начать свою "специальную военную операцию".

Репрессии и раскол элит

С того момента Путин усилил угрозы в адрес любого, кто критикует войну, поспешно издав новые законы, предусматривающие возможность 15-летнего тюремного заключения для любого, кто скажет о российской армии что-либо, что Кремль сочтет ложным. Его администрация предложила создать новую систему заместителей в российских министерствах, которые будут отчитываться перед Кремлем об "эмоциональном климате и настроениях".

Один олигарх сказал, что он ожидает, что грядущие репрессии будут "людоедскими" по сравнению с "вегетарианским периодом" предыдущих лет.

Несмотря на рост предупреждений американской разведки, многие в московской элите считали, что Путин ограничивает свои цели сепаратистскими районами востока Украины. Чиновники "полагали, что это ограничится действиями в Донецке и Луганске, и именно к этому они готовились", — сказал высокопоставленный чиновник. По его словам, они были готовы к западным санкциям, в том числе к приостановке работы международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, "но не были готовы к такому".

По словам двух осведомленных людей, по мере того, как в армии РФ растут потери, а войска отступают, война с растущим беспокойством воспринимается не только миллиардерами, находящимися под санкциями Запада, но даже некоторыми силовиками.

Один из них ссылался конкретно на Шойгу, принимавшего участие в подготовке войны:

"Они все хотят жить нормальной жизнью. У них есть дома, дети, внуки. Им не нужна война. Они все не самоубийцы. Все они хотят хорошей жизни. Чтобы их дети были всем обеспечены, и они могли путешествовать в самые красивые места".

Растущее давление на их счета в иностранных банках является источником особого огорчения для элиты. Даже чиновники, которые пытались защитить себя, переведя свои деньги на счета, принадлежащие деловым партнерам, теперь обнаруживают, что эти счета заблокированы.

Кто выступит против Путина

На первый взгляд кажется, что российская экономика стабилизировалась после первого залпа санкций, чему способствовали доходы в размере более $800 млн в день от продажи нефти и газа в Европу. Политика Центрального банка, направленная на то, чтобы заставить экспортеров продавать 80% своей валютной выручки, предотвратила обвал рубля, а Путин заявил, что "экономический блицкриг" против России провалился.

Но ранее в этом же месяце глава НБ Набиуллина предупредила, что последствия санкций еще не ощутились в полной мере, и что худшее впереди. Производство, где "практически каждый продукт" зависел от импортных комплектующих, начинает усыхать, истощаются запасы импортных потребительских товаров. "Мы вступаем в сложный период структурных преобразований. Период, когда экономика может жить за счет резервов, конечен", - сказала она.

В таких условиях положение Путина шатко, считает Сергей Пугачев, работавший в Кремле до своего отъезда из России в 2011 году. Население до сих пор убаюкивает государственная пропагандистская машина, скрывающая уровень смертности в российской армии, и отсутствие немедленного эффекта от санкций:

"Но через три месяца в магазинах и на заводах закончатся запасы, и станут понятны масштабы гибели российских военных"

Несмотря на почти смертельный удар по их интересам, на данный момент российская бизнес-элита, похоже, все еще застыла в страхе. "Я не знаю, у кого хватит яиц дать отпор, — сказал один из бизнесменов. — Но если война затянется, и они начнут проигрывать, то шансов будет больше. За Донбасс будет серьезная битва, и если она не станет успешной, грядет большая битва внутри России среди элит".

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