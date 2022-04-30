Германия дала «добро» на санкции против российского урана 30.04.2022, 13:28

1,248

Это ударит по новым ядерным проектам «Росатома».

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Германия поддержала требования о введении санкций на импорт урана из России.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

"Посол Германии объявил о новой позиции Берлина, сказав, что они не только не против нефтяных санкций, но и активно поддерживают поэтапный отказ от нефти, а не просто ограничение цены, и запрет на российский уран", — пишет издание.

Как пишет издание, этот шаг может ударить по поставкам урана для новых ядерных проектов "Росатома".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».