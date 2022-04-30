Германия дала «добро» на санкции против российского урана
- 30.04.2022, 13:28
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Это ударит по новым ядерным проектам «Росатома».
На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Германия поддержала требования о введении санкций на импорт урана из России.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
"Посол Германии объявил о новой позиции Берлина, сказав, что они не только не против нефтяных санкций, но и активно поддерживают поэтапный отказ от нефти, а не просто ограничение цены, и запрет на российский уран", — пишет издание.
Как пишет издание, этот шаг может ударить по поставкам урана для новых ядерных проектов "Росатома".