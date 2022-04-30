«Стратегический интерес Киева — свободная и демократическая Беларусь» 3 30.04.2022, 17:45

С диктатором удобно торговать, но угроза войны обнуляет все выгоды такой торговли.

И Зеленский, и Арестович говорят вещи, которые вызывают бурю эмоций в демократической части общества, однако при этом Украина конфисковала вагоны БЖД, судно «Надежда», отказалась от поставок электроэнергии из Беларуси, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Сейчас слова не имеют никакого значения. Важны только дела. Точно так же, как перед войной Украина говорила о невозможности войны, но готовилась к обороне. Озабоченность и глубокая озабоченность не играют никакой роли. В самой Украине в почете только те, кто готов поставлять оружие. Много оружия.

Итак, первое - Украина защищает саму себя и свои интересы. Второе - слов поддержки мало.

Если еще недавно в Украине у синепала был высокий рейтинг доверия. То за два года он уничтожен. После событий 2020 года рейтинг упал до 44%, а после 2022-го – до 2%.

Даже в случае если украинское руководство исходя из тактических интересов попробует перевернуть страницу сейчас, то украинский народ не позволит этого сделать в стратегической перспективе. Позиция гражданского общества заставляет европейский политикум менять риторику в отношении Путина.

Здесь ситуация та же самая. Вернуть отношения на уровень хотя бы 23 февраля 2022 года уже невозможно. Это новая реальность. Это, кстати, начинают понимать и в Минске. Стратегический интерес Киева - свободная и демократическая Беларусь. С диктатором удобно торговать, но угроза войны обнуляет все выгоды такой торговли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».