ВСУ уничтожили сотню российских оккупантов вместе с начштаба армии
- 30.04.2022, 21:41
Ликвидирован еще один генерал.
В результате мощного огневого удара по передовому командному пункту 2-й армии российских оккупантов в Харьковский области ликвидирован генерал Симонов.
По информации источника, генерал-рашист был уничтожен в результате удара ВСУ в районе Изюма, пишет "Главред".
"По разведданным, предварительно около 100 "двухсотых". Начальник штаба предварительно также в числе погибших. Генерал Симонов отправился на концерт к Кобзону", - говорится в сообщении.