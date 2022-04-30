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ВСУ уничтожили сотню российских оккупантов вместе с начштаба армии

  • 30.04.2022, 21:41
ВСУ уничтожили сотню российских оккупантов вместе с начштаба армии

Ликвидирован еще один генерал.

В результате мощного огневого удара по передовому командному пункту 2-й армии российских оккупантов в Харьковский области ликвидирован генерал Симонов.

По информации источника, генерал-рашист был уничтожен в результате удара ВСУ в районе Изюма, пишет "Главред".

"По разведданным, предварительно около 100 "двухсотых". Начальник штаба предварительно также в числе погибших. Генерал Симонов отправился на концерт к Кобзону", - говорится в сообщении.

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