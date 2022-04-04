Wargaming уходит из Беларуси 3 4.04.2022, 14:39

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Компания также начала процесс закрытия своей студии в Минске.

Компания Wargaming приняла решение остановить свою деятельность на территории России и Беларуси, об этом сообщается на официальном сайте разработчика World of Tanks. С 31 марта за игровым бизнесом компании в Беларуси и России отвечает Lesta Studio, которая более не аффилирована с Wargaming.

Отмечается, что Wargaming не получит прибыль от проведенной трансформации бизнеса, а, напротив, это приведет к значительным убыткам.

Wargaming также начала процесс закрытия своей студии в Минске. В компании отметили, что обеспечат местным сотрудникам «максимально большое» выходное пособие.

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