41-й день Отечественной войны украинского народа (онлайн) 1 5.04.2022, 7:40

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Фото: AP

(Обновляется) Что происходит на главных фронтах?

ВСУ 41 день отбивают атаки российских войск. Внимание всего мира приковано к зверствам армии РФ в Буче, Ирпене и Гостомеле, где после ухода российских солдат были найдены сотни убитых мирных украинцев.

Основные бои идут на южном и восточном направлениях. Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 41-го дня войны. Что происходило в Украине 4 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

8:44 Над Ровненской областью ночью ПВО сбила две цели. Об это сообщил Виталий Коваль, глава военной администрации области.

8:43 В батальон добровольцев бывших российских военных «Свобода России» вступил бывший капитан российской оккупационной армии Максим Лесниченко.

8:37 79% беженцев хотят вернуться в Украину после войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

8:35 Российские военные, принимавшие участие в грабежах на временно оккупированной территории Украины, начали получать телефонные звонки от неизвестных, которые предупреждают их о неминуемой ответственности за военные преступления.

8:33 В ходе ведения боевых действий в Украине практически полностью уничтожен танковый батальон 752-ого мотострелкового полка (в/ч 34670, Солоти) 3-й мотострелковой дивизии.

Потери танкистов составили: около 80 человек убитыми и больше 30 ранеными, сообщил журналист Роман Цимбалюк.

8:27 Расстрел мирных жителей в Буче попал на видео. Последние секунды жизни людей, чьи тела нашли возле стройматериалов на обочине, были запечатлены. Качество очень плохое, но локация узнаваемая. Точные координаты — 50.54228915665957, 30.231463611287463.

8:22 Глава МИД Канады назвала убийства мирных жителей в Буче террористическим актом.

8:12 ВСУ показали захваченный ЗРК Тор-М1. Сообщается, что его повреждения не такие серьезные и ЗРК поддастся ремонту.

8:04 Россия потерпела первое тяжкое поражение под Киевом и сбежала с позором. Судьба войны будет решаться под Харьковом и на Донбассе.

Такое мнение высказал политический эксперт Аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк.

8:00 Страшные кадры из блокадного Мариуполя, который подвергается варварских бомбардировками войск РФ.

7:54 В русской версии «Википедии» появилась статья о резне в Буче.

7:48 Постпред США будет добиваться приостановки членства РФ в Совете ООН по правам человека.

7:47 New York Times изучила спутниковые снимки Бучи и выяснила, что некоторые тела лежали на улицах несколько недель, ещё с середины марта.

7:41 Как выглядит Гостомель после освобождения от российских оккупантов.

7:41 Враг сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции на востоке Украины. Цель – установление контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, отмечает Генштаб ВСУ.

7:40 Украинский трактор буксирует трофейный БТР-МД «Ракушка».

7:39 В Харьковской области военные 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» уничтожили множество вражеской техники.

23:59 Белорусы рассказали, что происходит на границе в первые дни отмены ограничений на выезд.

23:55 Airbnb приостановила деятельность в Беларуси и России.

23:50 73-летний ветеран войны во Вьетнаме воюет в Украине с россиянами. Гражданин США Стив служит в подразделении Вышгородской районной территориальной самообороны.

23:39 Белорусы из батальона Калиновского спасли в Буче собаку Несси.

23:31 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в Николаеве в результате обстрела днём детской больницы, расположенной в центре города, погиб один ребенок. Еще 9 человек погибли из-за снаряда, попавшего в торговые ряды, 61 человек получил ранения.

23:23 На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки российских оккупантов.

В частности, украинские защитники уничтожили 7 танков, 8 единиц бронированной техники и 3 артиллерийские системы противника.

23:11 Брифинг советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича:

23:00 Канада намерена ввести новые санкции в отношении 9 белорусов и 9 россиян. Канадское правительство сообщило, что эти люди «способствовали и допустили нарушения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», а также «являются близкими соратниками российского и белорусского режимов».

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