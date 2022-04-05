IT в Беларуси: пациент скорее жив или мертв? 3 5.04.2022, 7:51

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фото: Depositphotos

После нападения России на Украину тенденция к релокации белорусских программистов усилилась.

Из Беларуси массово уезжают айтишники. Целая отрасль, которая годами была одной из основных составляющих ВВП Беларуси (так, в 2019 году на пике своего развития доля IT в ВВП страны составила 6,5%), с 2020-го тает на глазах из-за репрессий и попыток государства ее регулировать, сообщает «Белсат».

После нападения России на Украину и роли в этом Беларуси тенденция к релокации среди отечественного IT-сектора только ускорилась. Уезжает столько людей, что Лукашенко наконец был вынужден на это публично реагировать.

Польша, Литва, Грузия – страны, куда в первую очередь сейчас едут высококлассные, признанные во всем мире белорусские программисты и IT-менеджеры. По информации литовского Министерства экономики и инноваций, которое выдает письмо посредничества для IT-компаний, с августа 2020 года 50 бывших белорусских IT-компаний было зарегистрировано в Литве.

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