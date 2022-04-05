«Уже скоро они выдохнутся»: Арестович назвал сроки окончания войны 9 5.04.2022, 8:47

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Алексей Арестович

Успешным действиям ВСУ помогут украинские партизаны

По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, до конца апреля или начала мая российские захватчики просто выдохнутся и не смогут продолжать наступление в Украине.

Новые вероятные даты окончания войны Арестович озвучил в эфире национального телемарафона, сообщает glavred.info.

Он отметил, что у врага не хватит сил, и тогда украинцам будет легче их "дожать" и победить.

"Конец апреля – начало мая они сдохнут, не смогут наступать. Даже если останутся на нашей территории, только появится зеленка, будем лупить их стоящих на месте, силами военных и местных. Селяне быстро им покажут, как это – стоять на месте в стране, которая тебя ненавидит", – отметил Арестович.

Также советник руководителя ОП подчеркнул, что вряд ли оккупанты вернутся в Киев на позиции, которые они покинули. Ведь, по словам Арестовича, никто не сдает оборонительные позиции, чтобы затем снова их брать, тогда уже легче их просто удерживать. Кроме этого, чтобы вернуться, им нужно больше военных сил, которых в РФ уже нет.

"Надо быть полными идиотами, чтобы снова бросать силы на Киев. Если пойдут – уничтожим", – сказал Арестович.

Сейчас оккупанты стягивают силы на Восток, Украина понимает, что РФ готовится идти в наступление на этом направлении. Однако в успех этого наступления Арестович не верит. Говорит, что российские войска уже самоистощились, а приходящее пополнение очень "разношерстное" – из разных ведомств, из разных по сроку пребывания частей.

Кроме этого, орки уже трижды переносили запланированное наступление, поэтому может быть такое, что и дальше будут переносить, говорит советник председателя ОП.

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