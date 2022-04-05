В Луганской области украинские бойцы отбили семь атак врага и уничтожили 15 танков и броневиков 1 5.04.2022, 9:24

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Россияне попытались пойти на штурм, но попытка не удалась.

Одна из самых трудных ситуаций на фронте – в Луганской области. Несмотря на попытки россиян идти в нападение, украинские войска дают отпор. Так за предыдущие сутки наши защитники отбили 7 атак врага.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что украинские военные уничтожили 7 танков, 8 единиц бронированной техники и 3 артиллерийские системы противника.

4 апреля близ Новотошковского, Нижнего, Попасной и Рубежного россияне попытались пойти на штурм. Однако попытка не удалась. Украинцы вынудили врага отойти на занятые позиции. Очень тяжелая ситуация – в Попасной и Рубежном.

«Ситуация тяжелая. В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой», – подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА рассказал, что обстрелы очень плотные. В этих районах продолжаются уличные бои.

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