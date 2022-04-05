Разведка Британии: ВСУ отбили ключевой участок на севере Украины

Разведка Британии: ВСУ отбили ключевой участок на севере Украины2
- 5.04.2022, 9:34
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Отступившей армии РФ нужно значительное переоснащение.
Выведенные с севера Украины для передислокации на восток российские войска нуждаются в значительном переоснащении и модернизации, прежде чем снова вступать в бои с ВСУ.
Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.
Военные констатируют, что украинские силы отбили ключевой участок на севере Украины, прервав цепь поставок и заставив российских оккупантов отступить из районов из-под Чернигова и на север от Киева.
"Вялые" боевые действия, вероятно, продолжатся на некоторых направлениях в захваченных россиянами районах, однако на этой неделе они значительно ослабеют из-за вывода российских войск.