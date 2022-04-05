Экс-командующий НАТО назвал следующую цель Путина в Украине 12 5.04.2022, 10:35

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Уэсли Кларк

Фото: AP

Планы захватчиков можно разрушить, если предоставить Украине тяжелое вооружение,

О возможных новых планах Путина высказался бывший командующий сил НАТО в Европе, генерал в отставке Уэсли Кларк в эфире CNN. По его словам, эти планы можно разрушить, если предоставить Украине тяжелое вооружение, а не только Stinger и Javelin.

Генерал в отставке пояснил, что сейчас большая часть российской армии находится к северу и к югу от Днепра.

"Что произойдет... Русские к северу и к югу от Днепра. Днепр будет следующей ключевой целью. Если они смогут дойти до Днепра, они отрежут украинские силы на Донбассе... Это существенная часть украинской армии", – пояснил отставной генерал.

Только Stinger и Javelin, которые уже предоставляли Соединенные Штаты для Украины, недостаточно для обороны, считает эксгенерал. Для того, чтобы украинцы могли эффективнее дать отпор россиянам, нужно предоставить Украине более мощное тяжелое оружие, говорит он. Однако, по его словам, у США такого оружия нет – его нужно поискать у союзников Америки с НАТО в Восточной Европе.

При этом бывший командующий сил НАТО в Европе считает, что "аппетиты" Путина достаточно широки, и он в перспективе может расширить военные действия. Да, кроме Украины российский диктатор может замахнуться на страны Балтии, однако в целом он хочет контролировать всю Восточную Европу. Также, по мнению эксгенерала, Путин "имеет зуб" на НАТО и хочет разрушить его.

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