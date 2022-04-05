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На Запорожье украинские бойцы ликвидировали десятки оккупантов и множество вражеской техники

  • 5.04.2022, 10:57
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На Запорожье украинские бойцы ликвидировали десятки оккупантов и множество вражеской техники

Уничтожен также склад боеприпасов армии РФ.

Подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 24 военнослужащих РФ, 6 боевых бронированных машин, 5 автомобилей, а также ранили еще 5 оккупантов.

Такую информацию сообщили в Запорожской облгосадминистрации.

«По информации из высшего штаба Сил обороны Украины по состоянию на вечер 4 апреля 2022 года и утро 5 апреля 2022 года подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 24 оккупантов, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, пять военнослужащих РФ – ранили», – сообщили в Запорожской ОГА.

В дополнение к хорошим новостям наши военные захватили одну боевую бронированную машину, уничтожили станцию спутниковой связи и вражеский склад боеприпасов в районе населенного пункта Старомлиновка.

Враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру Запорожской области. В частности, под обстрелы оккупантов попали мирные села и города Пологовского района. Отмечается, что гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов военные РФ обстреливают чуть ли не каждый день. В результате чего разрушения получают многие дома, магазины и т.д.

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