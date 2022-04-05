Белорусская рельсовая война: против лома нет приема 8 Артем Черников

5.04.2022, 13:05

29,966

Путин сделал большую ошибку, разместив свою технику в нашей стране.

Любая война требует от народа, неимоверного напряжения сил и возможностей. О том, что спустя 80 лет на нас снова ляжет это испытание, никто не мог представить. Пока на главных фронтах украинские военные совместно с белорусскими добровольческими отрядами и батальонами совершают по-настоящему исторические подвиги, в тылу врага развернулась настоящая Белорусская рельсовая война. Партизанское движение в Беларуси как будто закрепилось после Второй мировой войны на генном уровне. Я помню эти истории, которые мне рассказывали в детстве, как белорусские партизанские отряды не только влияли на обстановку внутри своей страны, но и срывали целые фронтовые операции врага. И если в 1943 году основным инструментом войны была взрывчатка, то на сегодняшний день методы стали хитрее и изощреннее.

С самого начала нападения рашистов на Украину практически мгновенно в Беларуси развернулась партизанская деятельность, направленная на сокращение поставок оружия как в нашу страну, так и на территорию Украины. И здесь есть очевидный успех, который в случае продолжения военных действий будет только нарастать.

Открыли «рельсовую войну» киберпартизаны, которые 27 февраля взломали сеть БелЖД. А дальше подключились как рабочие-железнодорожники, так и граждане близлежащих поселков, где проезжали поезда с техникой оккупантов. Методика практически идентична: поджог шкафов сигнализации, централизации и блокировки. Как правило, такие шкафы отвечают за светофоры и стрелочные переводы на определенном участке дороги. При их повреждении по участку могут проходить только отдельные поезда, а их скорость не превышает 15-20 километров в час. Также на отдельных участках выводят из строя сами светофоры. Но один из самых популярных методов борьбы - «ложная занятость».

Помните популярную байку о том, что, бросив лом в гравитационный туалет поезда, мгновенно произойдет крушение? Забудьте! В этом случае лом просто вылетает. А вот лом, лежащий на рельсах, соединив их, создает ситуацию, которую железнодорожники прозвали «ложной занятостью». То есть поперек лежащий лом создает видимость присутствия поезда на данном участке. В этом случае в кабине локомотива, который вступит на блок-участок, где брошен поперек рельсовых нитей лом, загорится красно-желтый свет, который запрещает продолжать движение поезда. Этот метод работает лишь на тех участках, где применяется автоматическая блокировка, которая успешно внедрялась на белорусских железных дорогах с 2012 года. Технологичный 21 век позволил рельсовым партизанам обходиться без поиска взрывчатых веществ, просто применив свою сообразительность. Такие действия на постоянной основе помогают спасти сотни и даже тысячи жизней Украине.

Стоит помнить также о наших ребятах, которые воюют не просто на стороне Украины, а защищают свободу. Мы должны быть их надежным тылом. Любые партизанские методы борьбы против рашистов, которые находятся на нашей территории, работают. Они должны максимально чувствовать, что им не рады на нашей земле.

Путин сделал большую ошибку, разместив свою технику в Беларуси. В стране, где абсолютное большинство граждан ненавидят Лукашенко, помнят, кто давал ему деньги на его преступления против белорусского народа. Поэтому белорусы будут делать все, что в их силах, чтобы остановить войну.

Диктаторы ответят за все свои преступления. У них нет шансов в борьбе против двух свободных народов, которые ценят свою родину, свой язык, свою культуру.

Слава Украине! Жыве Беларусь!

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.