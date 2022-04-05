Как меняются цены на квартиры в регионах Беларуси 1 5.04.2022, 16:11

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Анализ рынка вторичного жилья.

Что происходит на рынке вторичного жилья и каков средний уровень цен на недвижимость – intex-press.by проанализировал результаты мониторинга realt.by за последние две недели.

За неделю, c 28 марта по 4 апреля 2022 года, на рынках жилья крупнейших городов Брестской области наблюдались изменения в цене.

Областной центр

Так, средняя цена в объявлениях о продаже квартир в Бресте снизилась на 0,1% и составила за квадратный метр 816 долларов. За последний месяц квартиры в областном центре подешевели на 0,2%.

На 0,1% снизилась средняя цена 1-комнатных квартир, которые на данный момент продаются в среднем по 881 доллар за «квадрат». Средняя цена на «двушки» в Бресте составляет 833$/м2 (+0,2% за неделю). Цена за квадратный метр 3-комнатных квартирах не изменилась – $766.

Барановичи, Пинск, Кобрин

В Барановичах средняя цена предложения квартир снизилась за неделю на 0,1% – с 520 до 519 долларов за квадратный метр. За неделю до этого (с 21 по 28 марта) падение средней цены было более весомым – на 0,8%.

«Однушки», по данным на 4 апреля 2022 года, в нашем городе в среднем стоят 17700 долларов, что в 1,8 раза меньше, чем в Бресте. Еще буквально неделю назад, 28 марта средняя цена однокомнатной квартиры в Барановичах составляла 18900.

Двухкомнатные, по данным на 4 апреля, в среднем стоят 23800 долларов, трехкомнатные квартиры – 34500.

В Пинске квартиры с 28 марта по 4 апреля продавались в среднем за 511 долларов за «квадрат» (минус 0,4% за неделю). В Кобрине средняя цена квадратного метра в объявлениях о продаже квартир, наоборот, выросла – плюс 0,8%, и составила $512.

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