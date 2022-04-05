Лукашенко поручил не рассчитываться с банками ЕС по кредитам 17 5.04.2022, 17:01

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В марте ЕБРР бессрочно приостановил доступ для Беларуси к финансам банка.

Проблему реконструкции систем водоснабжения и очистных сооружений в Беларуси поднял Александр Лукашенко 5 апреля на совещании по вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Лукашенко отметил, что за последние три года в стране построено примерно 800 станций обезжелезивания воды, но многие граждане по-прежнему недовольны ее качеством.

— Где они будут довольны, если вы новую станцию построили, а трубы, по которым доставляете воду населению, старые, ржавые. Хотел бы услышать четкие ответы на вопросы, как вы будете решать эту проблему и когда завершите другие инфраструктурные проекты, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что речь идет о строительстве и реконструкции систем водоснабжения и очистных сооружений в условиях отказа международных банков выполнять ранее взятые обязательства по финансированию части объектов в Беларуси.

— То есть раньше с Европейским банком реконструкции и другими мы договорились о том, что они прокредитуют многие объекты жилищно-коммунального хозяйства. Кое-какие начали кредитовать, а потом бросили, — напомнил Лукашенко. — Два момента. Как будем заканчивать реконструкцию и строительство этих объектов? И второе: не дай бог, кто-то из вас начнет рассчитываться по долгам с этими банками. Они не выполнили условия договора — до свидания, пока не вернутся к выполнению этих договоров.

Напомним, в марте Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) бессрочно приостановил доступ для РФ и Беларуси к финансам банка. Всего за годы работы в Беларуси ЕБРР накопил кредитный портфель на 3 миллиарда евро.

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