Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях российский армии

Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях российский армии10
- 5.04.2022, 18:15
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18 500 оккупантов и 150 самолетов.
По состоянию на 5 апреля потери российских оккупантов в живой силе составили порядка 18,5 тыс. человек. Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Ориентировочные потери россиян составили:
личный состав – 18 500 человек;
танки – 676;
боевые бронированные машины – 1858;
артиллерийские системы – 332;
реактивные системы залпового огня – 107;
средства противовоздушной обороны – 55;
самолеты – 150;
вертолеты – 134;
автомобильная техника – 1322;
корабли и катера – 7;
цистерны с горюче-смазочными материалами – 76;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 94;
специальная техника – 25;
пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов – 4.
В Генштабе отмечают, что данные уточняются – подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.