Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях российский армии 10 5.04.2022, 18:15

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18 500 оккупантов и 150 самолетов.

По состоянию на 5 апреля потери российских оккупантов в живой силе составили порядка 18,5 тыс. человек. Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ориентировочные потери россиян составили:

личный состав – 18 500 человек;

танки – 676;

боевые бронированные машины – 1858;

артиллерийские системы – 332;

реактивные системы залпового огня – 107;

средства противовоздушной обороны – 55;

самолеты – 150;

вертолеты – 134;

автомобильная техника – 1322;

корабли и катера – 7;

цистерны с горюче-смазочными материалами – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 94;

специальная техника – 25;

пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов – 4.

В Генштабе отмечают, что данные уточняются – подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.

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