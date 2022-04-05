Пока легендарный активист из Витебска отбывал арест, милиционеры продали его телефон 6 5.04.2022, 18:49

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Фото: Радыё Рацыя

Борис Хамайда был задержан в Витебске 15 марта.

Активист Борис Хамайда был задержан в Витебске 15 марта. Вчера он вышел на свободу после 20-суточного ареста. Задержали его на месте, где он обычно распространяет белорусскую литературу, а осудили за «несанкционированное пикетирование», пишет «Віцебская вясна».

«Я стоял на обычном месте, подъехал подполковник милицейский, фамилию я у него не спросил. Он начал рассматривать, с чем я стою. Увидел книжки, столик, а у меня там уже несколько лет как была нацеплена желто-голубая лента. До сих пор никому дела не было, и вдруг он заметил. И говорит: «Я вас прошу, снимите эту ленту!» Я отказался, сказав, что в данный момент в Украине под обстрелами гибнут дети, женщины, идет захватническая война, и поэтому ничего снимать не буду».

Бориса задержали, когда он собирался уже уходить. В РУВД в рюкзаке активиста нашли БЧБ-ленту, а также две нашивки с украинской символикой. В итоге в протоколе по ст. 24.23 КоАП милиционеры написали, что Борис пикетировал двумя лентами: бело-красно-белой и желто-голубой.

На следующий день витебская судья Елена Цыганкова арестовала Бориса на 20 суток.

Во время ареста Борис сидел с белорусами, которые высказались против войны в Украине:

«По моим подсчетам, в изоляторе в одно время со мной за «политику» сидели еще 9 человек. Фамилии я называть не буду, упомяну разве несколько примеров.

Сидели там двое жителей Минска, которые приехали в Полоцк, чтобы посмотреть город. А тут началась война, и они вышли к гостинице «Двина» с плакатом «Нет — войне», им дали по 30 суток.

Сидел вместе с россонским парнем, ему, как и мне, присудили 20 суток — за то, что написал обращение в райисполком против войны. Еще был парень из Витебска, который написал антивоенное стихотворение и разместил в социальных сетях. Ему присудили 12, кажется, суток. Из Новополоцка мужчину осудили на 30 суток за то, что во время референдума якобы провел пикет».

После выхода из изолятора активиста увезли на профилактическую беседу и предупредили, что если его задержат в третий раз по административной статье, то возбудят против него уголовное дело.

Кнопочный телефон, который судья постановила вернуть Борису после ареста, милиционеры продали за 15 рублей еще до его освобождения, а эти деньги, по их словам, пошли на оплату прошлых штрафов.

Также Хамайда рассказал, что пока он был в изоляторе, милиционеры без разрешения зарегистрировали его в Telegram.

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