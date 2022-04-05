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Как сейчас белорусам можно получить шенгенскую или национальную визу

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  • 5.04.2022, 19:33
  • 8,158
Как сейчас белорусам можно получить шенгенскую или национальную визу

Возможности сильно сократились.

С начала войны в Украине тысячи белорусов пытаются уехать за границу и уже столкнулись с трудностями в получении виз. Литва, Эстония, Чехия, а с недавних пор и Испания прекратили выдавать визы белорусам. В каких консульствах эта возможность осталась?

Zerkalo.io cобралo актуальную информацию.

Греция

В визовом центре Греции в Минске принимают заявки на шенген-визы разных типов. Но, во-первых, заявитель обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие цель поездки.

А во-вторых, все заявки визовый центр передаст на рассмотрение в греческого консульства в Москве. Этот процесс может занять более 10 рабочих дней. А в некоторых случаях, когда требуется дополнительная проверка, визу придется придется ждать 60 дней.

Италия

Шенген разных типов выдает и консульский отдел посольства Италии в Беларуси. Для получения туристической визы, можно записаться на прием в визовый центр TLScontact.

Франция

Франция также готова выдавать шенген белорусам. Заявители должны предоставить все необходимые документы в в соответствии с выбранным типом визы. Информация о документах, которые надо будет предоставить, есть на официальном сайте Посольства.

Также с 1 марта 2022 года Франция представляет Испанию при выдаче виз срочного или неотложного характера. Это не касается туристических виз и поездок частного характера.

Венгрия

На сайте посольства необходимо заполнить паспортные данные, перейдя по ссылке. Запись как на туристическую, так и национальную визу есть, однако Венгрия, как и раньше, принимает лишь заявления по поездкам, связанные с бизнесом, спортом, лечением, официальными и дипломатическими визитами.

Причем, только для срочных и чрезвычайных поездок и не позднее 14 дней до их начала.

С 4 апреля подача документов на визу в Венгрию в визовый центрах в Минске, Гомеле, Могилеве, Гродно, Лиде, Бресте, Барановичах и Пинске идет по предварительной записи онлайн.

Польша

Подать документы на визу в визовые центры Польши можно только по предварительной записи. При этом Польша сейчас выдает только национальную визу типа D. Цели: работа, учеба, сопровождение родителей и детей. Также эту визу можно получить при наличии карты поляка или по гуманитарной причине.

На данный момент в Беларуси работают 6 визовых центров Польши. Еще два — в Гродно и Лиде — не принимают заявления на визы с гуманитарной целью и по программе «Poland. Business Harbor». Чтобы открыть такие визы, надо обращаться напрямую в генеральное консульство Польши в Гродно. Здесь, правда, документы примут только у тех людей, которые прописаны в областном центре и Гродненской области.

Германия

Посольство Германии в Беларуси продолжает оформлять шенгенские визы с учетом ограничений на въезд, обусловленных коронавирусом.

Визы выдают только в исключительных случаях:

- медицинскому и научно-медицинскому персоналу, представителям профессий, связанных с уходом за пожилыми людьми,

- работникам в сфере товарных перевозок и транспорта,

- сезонным работникам в сельском хозяйстве,

- морякам для проезда в порт отправления судна или в аэропорт для возвращения в третью страну.

Также в список входит пункт «частные поездки». Здесь тоже всё строго. Их могут дать в следующих случаях:

- если вы являетесь близким родственником граждан Германии, стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии либо граждан третьих стран с правом проживания в Германии;

- хотите посетить родственников 1-й и 2-й степени родства — совершеннолетних детей, родителей совершеннолетних детей, братьев или сестер, дедушек и бабушек, но только по экстренной причине. Например, рождение, свадьба, похороны, тяжелая болезнь родственников;

- едете к своему партнеру, который живет в Германии (даже если ваш брак не зарегистрирован);

Помимо этого при наличии определенных условий могут выдаваться визы по гуманитарным основаниям. Для ее получения надо обратиться в посольство Германии.

Латвия

По информации, размещенной на сайте визового центра Посольства Латвии, в самом Посольстве в Минске на неопределенный срок прекращено выполнение консульских функций. Заявления на получение визы от граждан Беларуси принимают визовом центре в Витебске.

C 5 апреля 2022 года граждане Беларусь документы на получение визы в Латвию могут подавать только в следующих случаях:

- национальные визы (категория D);

- члены семьи граждан Латвии и ЕС (дети, супруги, родители, внуки, бабушки, дедушки, братья, сестры);

- международные грузоперевозчики, международные пассажирские перевозчики, моряки;

- серьезная болезнь близкого родственника;

- посещение похорон;

- лечение (СПА-отели и гостиницы не являются медицинскими учреждениями).

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