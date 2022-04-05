Какие квартиры сдаются в Минске прямо сейчас? 1 5.04.2022, 20:01

2,210

Вариантов стало больше.

За последнее время в базе Onlíner увеличилось количество съемных однушек в сегменте «до $250 по курсу». Раньше за эту цену в Минске сдавались в основном «бабушатники» в старых домах, теперь же можно найти уютную студию в новостройке. Вероятно, на это повлияли скачки курса: многим собственникам пришлось поумерить аппетиты. Да и арендаторы теперь присматриваются к более скромным вариантам.

Что можно снять в столице прямо сейчас по следующим ценам.

$200 по курсу

Рядом со станцией метро «Малиновка», на улице Ежи Гедройца, сдается квартира с неплохим ремонтом. В жилой комнате два спальных места (диван и кровать-трансформер), журнальный столик, тумба под телевизор (вместе с телевизором, конечно). А вот кухня и ванная выглядят более старомодно. Зато можно заселиться с «культурным котом».

220 у. е.

За эту сумму в «Минск-Мире», на улице Игоря Лученка, можно снять новенькую студию. Сделан свежий ремонт: есть укомплектованная кухня с обеденным местом, диван, система хранения. До этого жилье не сдавалось.

$240 в эквиваленте

Чуть дороже обойдется еще одна жилплощадь на станции метро «Малиновка», на улице Сергея Есенина. Выглядит она довольно уютно: ламинат на полу, неплохая мебель. Недавно здесь отремонтировали ванную, а также приобрели новый холодильник и кухонную плиту. В качестве бонуса — тихие соседи.

$250 по курсу

Столько стоят сразу два интересных объекта. Первый находится на улице Некрасова. Минимальный набор необходимой мебели и техники, раздельный санузел, гардеробная.

Второй вариант располагается на улице Мачульского. В квартире хороший ремонт, да и смотрится она обжитой, каких-то дополнительных вложений, на первый взгляд, не требует. Окна выходят на сад. Правда, есть одно но: владельцы готовы иметь дело либо с девушкой, либо с парой без животных. Так что, если вы одинокий молодой человек, придется искать другое жилье.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».