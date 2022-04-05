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На заводе «Санта Бремор» собираются уволить больше 1000 человек

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  • 5.04.2022, 21:11
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На заводе «Санта Бремор» собираются уволить больше 1000 человек

Проблемы на заводе начались сразу после нападения России на Украину.

Об этом пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» со ссылкой на источник:

«Стали везти назад все фуры с продукцией. Работники переклеивали всю продукцию зарубежья на общий регион: Беларусь и Россию. Собираются уволить больше 1000 человек, ужесточают меры, чтобы было за что не продлить контракты. Скорее всего начнут увольнять пенсионеров. Работы мало. Кто-то уходит за свой счёт, кто-то ходит в другие цеха, и из-за этого зарплата падает у всех. Сейчас работники получают по 35 BYN за смену вместо 70. А кредиты есть и по 900 BYN у людей за квартиры».

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