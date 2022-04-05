Как белорусам получить апостиль по новым правилам с апреля 5.04.2022, 21:58

Очередь - 2 недели.

С 5 апреля в Главном консульском управлении МИДа снова изменили правила: теперь, чтобы подать документы, надо записаться в журнале — для этого люди стоят в очереди. И сперва записываются в волонтёрской тетрадке, пишет devby.io.

Сегодня обещали записывать с 10.30 до 12.00, но запись продлили «до победы». В итоге записались около 700 человек. Последние — на 18 апреля. За один день очередь расписали на две недели вперёд.

Запись на запись

Теперь очередь из нескольких сотен человек на Карла Маркса стоит не на подачу документов, а чтобы записаться на подачу.

— Запись на запись, — иронично отмечает каждый третий.

Записаться на подачу можно в будний день с 10.30 до 12.00. Около 10 утра 5 апреля в очереди уже несколько сотен человек.

— Я пришла сегодня около 9 утра — у меня номер 600 с чем-то, — рассказывает одна из женщин в очереди.

Номера по-прежнему присваивают волонтеры. Все, кто приходит к консульству МИД, ищут тетрадку (чаще всего она в руках у человека с громким голосом, около которого постоянно собираются люди). Туда записывают фамилию и номер — такой план придумали 22 марта, чтобы организовать процесс, когда начали собираться большие очереди. Только если раньше в тетрадь записывали тех, кто хочет подать документы на апостиль, то теперь тех, кто хочет записаться в консульстве, чтобы подать документы.

Очередь в середине и конце иногда сбивается, время от времени волонтёры устраивают перекличку: называют номера, а люди, которые в это время есть на месте, выстраиваются в правильном порядке.

Правил с тетрадкой в основном все придерживаются. Но находятся недовольные «самоуправлением», говорят, что будут стоять в очереди без всяких тетрадей.

Еще до 10.30, когда должны открыть запись, в консульство заходят люди — это те, кто успел подать документы по старым правилам без предварительной записи.

— Я вчера в 20.00 приехал и стоял здесь всю ночь! Нас таких осталось 10 человек, дайте нам зайти на подачу, — говорит молодой человек, когда около входа появляется все больше людей на предварительную запись.

В 10.30 начинают запускать «на запись». Около входа стоит сотрудник в форме, который старается организовать людей и периодически просит уйти с дороги. Первым заходит человек под номером 156 (те, кто были до него, успели попасть в предыдущие дни). Первых 50 человек записывают на 7 апреля, еще 50 — на 8-е и дальше. Говорят, что записать можно себя, а можно и другого человека. А вот на подачу придется идти самому или близкому родственнику.

— Если вы записались на определенный день, то вам скажут, под каким вы номером будете, и вы наверняка попадете и подадите документы, — говорит сотрудник в форме. — Приходите просто с 10.30 в ваш день.

В конце очереди в это время очередная перекличка:

— 353, 354, […] 380. Те, кто дальше, идите домой, не мокните. Приходите завтра к 10-и часам, — говорит мужчина с тетрадью. В ней к 11 часам уже около 500 человек.

В середине очереди люди тоже переживают, что могут не успеть: официально записаться можно с 10.30 до 12.

В 11.45 вышел сотрудник МИДа и сказал, что документы будут принимать «до победы». За девушкой, которая на этот момент была последней в очереди, попросил не занимать и пообещал, что сегодня примут всех до нее. Девушка записана под номером 740.

Минск и минская область «считаются минчанами»

«Заявители, проживающие не в Минске, могут быть приняты как по предварительной записи, так и по живой очереди, через одного посетителя, записанного на приём», — написано в объявлении на двери. Периодически подходят люди, которые интересуются, кто считается иногородним. Сотрудник в форме говорит, что те, кто живет в Минске и всей минской области, считаются минчанами.

«Нам говорили, что в EPAM уехала половина компании»

— А справки о (не)судимости — это по уголовным делам или административке? — обсуждают в очереди.

Ещё обсуждают, что неплохо бы организовать электронную очередь, «столько же айтишников тут стоит, в чём проблема?»

— Все айтишники уже давно поставили апостили и уехали, — рассуждают в ответ.

Находим тех, кто еще не уехал, — парня и девушку с рюкзаками EPAM.

— Нам оглашали, что уехало около половины компании, но это очень примерно. Всех мотивируют уезжать. Едут куда угодно: Польша, Литва, Кыргызстан…

— Сербия, Хорватия, Грузия, Черногория, Армения, — дополняет девушка.

— Казахстан, Узбекистан — там виз не нужно, — продолжает молодой человек. — Мы здесь увольняемся, а там устраиваемся на работу в EPAM. По поводу того, всех ли перевозят, было указано от [уровня английского] А1 — фактически это джун. Не перевозят только стажеров. Сам я пока не знаю, куда поеду. Хотел в Португалию — там с налогами поприятнее.

Говорим о закрытии Wargaming в Минске.

— Не думаю, что такое может произойти с EPAM, — рассуждает молодой человек. — EPAM достаточно flexible [гибкий]. Но проблема в том, что корпоративные клиенты находятся под регуляторами. На них накладывают санкции — и они не могут брать сотрудников из Беларуси. А у EPAM актив в Беларуси находится. И нам здесь просто работы не останется. Иностранные компании отказываются работать не с беларусами, а с беларусской юрисдикцией. Если человек уезжает в другую страну — пожалуйста. Но это все исключительно мое мнение, а не официальная позиция компании.

Волонтеры с тетрадкой около входа продолжают организовывать очередь. Чтобы не прошли люди, которые не записались в тетрадь, спрашивают фамилии. Если кто-то отошел погреться и не успеет к своей очереди, обещают пропустить позже: если назовет номер и фамилию.

Около 15.00 в вожделенный журнал записались уже все желающие. Из-за того, что многие из очереди разошлись по домам, попали и те, кто был за девушкой с 740-м номером. В тетради сейчас записаны больше 940 человек. До 911-го дошли сегодня. 30, до которых очередь сегодня не дошла, и те, кто сегодня опоздал, будут записываться в журнале уже завтра.

Волонтеры предполагают, что с утра придёт около ста человек, записанных в тетради. Они планируют продолжать дежурство, чтобы «никто не из тетрадки не пролез».

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