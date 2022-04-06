закрыть
6 апреля 2022, среда, 9:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

42-й день войны в Украине (онлайн)

  • 6.04.2022, 7:47
  • 13,486
42-й день войны в Украине (онлайн)

(Oбновляется) Главные события на данный момент.

ВСУ 42-й день отбивают атаки российских войск. Основные бои идут на южном и восточном направлениях. ВСУ ведут бои в 20-ти километрах от Херсона. Украинская сторона сообщает о продвижение в сторону Славянска и Краматорска. Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 42-го дня войны. Что происходило в Украине 5 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

9:52 Эстония передала Украине партию гаубиц «Д-30», боеприпасы к стрелковому оружию и бронежилеты.

9:49 Трофейный российский Т-80У.

9:47 В сети появилась информация, что Россия похищает гражданских и выдает их за «пленных» военных ВСУ.

9:45 Украинские бойцы из бригады «Холодный Яр» показали уничтоженную российскую технику с воздуха.

9:44 Что осталось от российского танка после встречи с украинскими «Джавелинами» и NLAW.

9:41 Пленный российский солдат кратко и доходчиво рассказывает, чем закончился его поход в Украину. Осторожно, нецензурная лексика.

9:40 Позиции российских пограничников обстреляли накануне в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор региона.

9:38 Каждый пятый погибший россиянин в Украине, по информации BBС, является офицером.

9:20 Убитых россиянами жителей Бучи хоронили прямо во дворах жилых домов.

9:18 Посольство Турции в Украине официально вернулось в Киев из города Черновцы и продолжает работу в столице.

9:11 В Украине гибнут оккупанты из совершенно разных частей РФ. ВСУ уничтожили танкиста Валерия Малинина из Юледура Республики Марий Эл.

9:08 ЗРК «Оса» уничтожает вражеский вертолет.

9:07 Разгромленная техника российских оккупантов в селе Дмитровка, Киевская область.

9:03 Американский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

9:00 Украинский спецназ захватил российскую технику и боеприпасы, оставленные войсками РФ после отступления.

8:55 Литва запретила переводить в страну IT-компании из РФ. По мнению властей Литвы, переводимые в Литву IT-подразделения из РФ представляют риск для страны.

8:52 За время войны Россия убила 167 украинских детей.

8:51 Украинские войска отбили у оккупантов три населенных пункта в Херсонской области.

8:47 Четырехлетнего мальчика, который потерялся еще в середине марта в Вышгороде, обнаружили мертвым.

8:40 Один украинский танк вступил в бой с целой вражеской колонной.

8:39 В Харьковской области оккупантам устроили засаду с «фейерверками».

8:35 В забор посольства РФ в Бухаресте врезался автомобиль, после столкновения машина загорелась, водитель погиб.

8:31 В осажденном Мариуполе, как утверждает разведка Великобритании, продолжаются тяжелые бои и авиаудары российской авиацией. Гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается. У более чем 160 тыс. человек нет света, коммуникаций, доступа к медицине, тепла и воды.

8:28 Украинцы в Сумах совершили настоящий подвиг. Практически без военных подразделений, только с территориальной обороной, им удалось остановить элитные танковые дивизии войск России.

8:26 Как украинские военные подписывают снаряды, которыми уничтожают оккупантов.

8:22 Фрегатом Адмирал Макаров Черноморского флота РФ, с которого запускаются ракеты по украинским городам, командует Григорий Бреев. Он родом из Винницкой области, служил в ВСУ и предал присягу в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Севастополь.

8:17 Оккупанты расстреливали мирных людей и выносили из домов, все, что только возможно. Свидетельства жителей Бучи

8:12 Российский «Град» остался без передних колес.

8:11 Появились документы с данными российских мародеров, отправлявших вещи из Мозыря на Алтай.

8:05 Участник легиона «Свобода России» призвал соотечественников к свержению режима Путина.

7:54 Украинские «тракторные войска» буксируют российскую военную технику.

7:52 Британская разведка показала кадры из Бучи. На фото, сделанном со спутника 22 марта, на улицах города лежат трупы. Это доказывает преступления российской армии.

7:51 Каждый третий оккупант бригады, которая участвовала в резне в Буче, воевал в Сирии.

7:50 Крупнейший американский производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel из-за войны в Украине прекращает работу в России.

7:49 Украинские десантники уничтожили три танка и топливозаправщик российских оккупантов.

23:58 НАТО предоставит Украине оружие для защиты от нового наступления российской армии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 5 апреля в Брюсселе.

Он подчеркнул, что Альянс будет предоставлять Украине оборудование, которое позволит эффективно сдерживать наступление российских сил.

23:51 Глава британского правительства Борис Джонсон обратился к гражданам РФ с призывом искать правдивую информацию о войне в Украине.

23:37 Профессиональная работа ВСУ над уничтожением путинских захватчиков под Новой Басанью.

23:25 В Киеве сохраняется высокая вероятность нанесения противником ракетных ударов по элементам военной и гражданской инфраструктуры, предупредил глава военной администрации украинской столицы.

23:12 ВСУ уже на подступах к Херсону. В радиусе 20 км ведутся тяжёлые бои за город, рассказал депутат Xерсонской облрады Сергей Хлань.

23:01 Запад заморозил 60% валютных резервов России, что составляет более $350 миллиардов (все валютные резервы РФ оцениваются в $604 миллиарда).

Также под санкциями золото на $130 миллиардов, и $40 миллиардов было потрачено за время военного конфликта. Итоговый остаток ЗВР под контролем Центробанка составляет $120 миллиардов — глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников
О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов