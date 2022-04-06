42-й день войны в Украине (онлайн) 6.04.2022, 7:47

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(Oбновляется) Главные события на данный момент.

ВСУ 42-й день отбивают атаки российских войск. Основные бои идут на южном и восточном направлениях. ВСУ ведут бои в 20-ти километрах от Херсона. Украинская сторона сообщает о продвижение в сторону Славянска и Краматорска. Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 42-го дня войны. Что происходило в Украине 5 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

9:52 Эстония передала Украине партию гаубиц «Д-30», боеприпасы к стрелковому оружию и бронежилеты.

9:49 Трофейный российский Т-80У.

9:47 В сети появилась информация, что Россия похищает гражданских и выдает их за «пленных» военных ВСУ.

9:45 Украинские бойцы из бригады «Холодный Яр» показали уничтоженную российскую технику с воздуха.

9:44 Что осталось от российского танка после встречи с украинскими «Джавелинами» и NLAW.

9:41 Пленный российский солдат кратко и доходчиво рассказывает, чем закончился его поход в Украину. Осторожно, нецензурная лексика.

9:40 Позиции российских пограничников обстреляли накануне в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор региона.

9:38 Каждый пятый погибший россиянин в Украине, по информации BBС, является офицером.

9:20 Убитых россиянами жителей Бучи хоронили прямо во дворах жилых домов.

9:18 Посольство Турции в Украине официально вернулось в Киев из города Черновцы и продолжает работу в столице.

9:11 В Украине гибнут оккупанты из совершенно разных частей РФ. ВСУ уничтожили танкиста Валерия Малинина из Юледура Республики Марий Эл.

9:08 ЗРК «Оса» уничтожает вражеский вертолет.

9:07 Разгромленная техника российских оккупантов в селе Дмитровка, Киевская область.

9:03 Американский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

9:00 Украинский спецназ захватил российскую технику и боеприпасы, оставленные войсками РФ после отступления.

8:55 Литва запретила переводить в страну IT-компании из РФ. По мнению властей Литвы, переводимые в Литву IT-подразделения из РФ представляют риск для страны.

8:52 За время войны Россия убила 167 украинских детей.

8:51 Украинские войска отбили у оккупантов три населенных пункта в Херсонской области.

8:47 Четырехлетнего мальчика, который потерялся еще в середине марта в Вышгороде, обнаружили мертвым.

8:40 Один украинский танк вступил в бой с целой вражеской колонной.

8:39 В Харьковской области оккупантам устроили засаду с «фейерверками».

8:35 В забор посольства РФ в Бухаресте врезался автомобиль, после столкновения машина загорелась, водитель погиб.

8:31 В осажденном Мариуполе, как утверждает разведка Великобритании, продолжаются тяжелые бои и авиаудары российской авиацией. Гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается. У более чем 160 тыс. человек нет света, коммуникаций, доступа к медицине, тепла и воды.

8:28 Украинцы в Сумах совершили настоящий подвиг. Практически без военных подразделений, только с территориальной обороной, им удалось остановить элитные танковые дивизии войск России.

8:26 Как украинские военные подписывают снаряды, которыми уничтожают оккупантов.

8:22 Фрегатом Адмирал Макаров Черноморского флота РФ, с которого запускаются ракеты по украинским городам, командует Григорий Бреев. Он родом из Винницкой области, служил в ВСУ и предал присягу в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Севастополь.

8:17 Оккупанты расстреливали мирных людей и выносили из домов, все, что только возможно. Свидетельства жителей Бучи

8:12 Российский «Град» остался без передних колес.

8:11 Появились документы с данными российских мародеров, отправлявших вещи из Мозыря на Алтай.

8:05 Участник легиона «Свобода России» призвал соотечественников к свержению режима Путина.

7:54 Украинские «тракторные войска» буксируют российскую военную технику.

7:52 Британская разведка показала кадры из Бучи. На фото, сделанном со спутника 22 марта, на улицах города лежат трупы. Это доказывает преступления российской армии.

7:51 Каждый третий оккупант бригады, которая участвовала в резне в Буче, воевал в Сирии.

7:50 Крупнейший американский производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel из-за войны в Украине прекращает работу в России.

7:49 Украинские десантники уничтожили три танка и топливозаправщик российских оккупантов.

23:58 НАТО предоставит Украине оружие для защиты от нового наступления российской армии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 5 апреля в Брюсселе.

Он подчеркнул, что Альянс будет предоставлять Украине оборудование, которое позволит эффективно сдерживать наступление российских сил.

23:51 Глава британского правительства Борис Джонсон обратился к гражданам РФ с призывом искать правдивую информацию о войне в Украине.

To the Russian people, look at what is being done in your name.



You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022

23:37 Профессиональная работа ВСУ над уничтожением путинских захватчиков под Новой Басанью.

23:25 В Киеве сохраняется высокая вероятность нанесения противником ракетных ударов по элементам военной и гражданской инфраструктуры, предупредил глава военной администрации украинской столицы.

23:12 ВСУ уже на подступах к Херсону. В радиусе 20 км ведутся тяжёлые бои за город, рассказал депутат Xерсонской облрады Сергей Хлань.

23:01 Запад заморозил 60% валютных резервов России, что составляет более $350 миллиардов (все валютные резервы РФ оцениваются в $604 миллиарда).

Также под санкциями золото на $130 миллиардов, и $40 миллиардов было потрачено за время военного конфликта. Итоговый остаток ЗВР под контролем Центробанка составляет $120 миллиардов — глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

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