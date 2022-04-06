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«Дело травматологов» в Беларуси: стали известны детали «обвинения»

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  • 6.04.2022, 9:20
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«Дело травматологов» в Беларуси: стали известны детали «обвинения»

Медики говорят, что история повторяется уже не впервые.

СМИ сообщали о массовых арестах ортопедов-травматологов, которые прошли по всей стране в конце марта — задержаны почти все заведующие отделений в стране.

«В начале ДФР заинтересовался поставщиком в Беларусь немецких эндопротезов Waldemar Link( относительно других производителей нет уверенности), и оттуда уже начали интересоваться всеми специалистами, кто с ними работал, — сообщил «Нашай Ніве» осведомленный источник.

— Предварительно в финансовые отделы больниц были присланы запросы, кто из врачей выполнял эндопротезирование суставов не из бюджетных закупок, а на основании оплаты пациентам, и в итоге почти всех из этих списков задержали».

Само дело выросло из того, что эндопротезирование проводится на основании очереди, которая уже несоразмерно растянулась и, в отдельных случаях, превышает 5 лет ожидания.

Здесь нужно понимать, что сами протезы, которые государство закупает огромными партиями на основании конкурса (его прозрачность можно обсуждать), не всегда соответствуют требованиям пациента: протезы — это искусственный продукт с широкой номенклатурой размеров.

И иногда некоторые из них лежат так долго, что уже не могут быть использованы из-за истечения сроков стерильности (снова застерилизовать эти компоненты без ухудшения их качества почти невозможно, и производитель это запрещает).

«Пациенты в ожидании операции ищут альтернативные варианты, и им предлагают внеочередное эндопротезирование, но с условием приобретения протеза за собственные деньги, а приобрести можно из небольшого перечня вариантов, которые как раз и поставляются в Беларусь только частными фирмами.

Такая схема существует легально весь период проведения таких операций в Беларуси (с конца 90-х), рынок все время немного меняет письмо предложений. Конечно, среди поставщиков есть конкуренция, и они стараются заинтересовать врачей рекламировать продукцию конкретного производителя, которую можно найти у конкретного дилера.

И уголовный интерес вызвали, вероятно, отношения доктора с поставщиком, хотя напрямую они, как будто, и не общаются», — сообщают нам осведомленные источники.

Медики из этой сферы говорят, что история повторяется уже не впервые.

«Дело врачей 2018 года было построено на этих же схемах, и тогда, как известно, профессора Белецкого осудили, а министра здравоохранения Жарко «не заметили», хотя именно министерство делает все, чтобы такие схемы процветали. В цивилизованных странах доктор имеет возможность использовать всю линию компонентов на этапе выбора и во время операции, а в Беларуси наоборот — он должен подбирать пациента под протез в наличии, но так, разумеется, не должно быть», — такую оценку дает один из белорусских ортопедов.

С 2018 года добавили несколько бюрократических элементов вроде «комиссии по внеочередному эндопротезированию», где решение о срочной операции принимает команда врачей.

«Раньше завотделением сам направлял пациента в отдел внебюджетной деятельности и назначал срок операции, в последнее время это делала комиссия. Поэтому и была у врачей уверенность, что все законно, ведь каждый шаг в отношениях с пациентом на ладони — в документах больницы. Но суть от этого не изменилась, в 6-й больнице, например, задержали всех участников этой комиссии, — объясняет ортопед.

— Полагаю, им всем предлагают «компенсировать ущерб», и заодно сделают их виновными в громадных очередях, хотя просьбы врачей поменять схему закупок звучат чуть ли не ежедневно.

Как по мне, трудно также осуждать врачей, которые, возможно, и имеют какую-то лишнюю копеечку от дилера. Поставьте себя на их место, на место взрослого специалиста с нищенской зарплатой, в системе, которая в целом не оставляет возможности работать иначе».

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