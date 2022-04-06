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Паника в российском Белгороде: минирование, новые взрывы и окопы на границе с Украиной

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  • 6.04.2022, 13:01
  • 16,806
Паника в российском Белгороде: минирование, новые взрывы и окопы на границе с Украиной

Утром 6 апреля в городе сработала система ПВО.

В приграничном с Украиной российском Белгороде образовательные учреждения города оказались заминированы: на место выехали спецслужбы, они проверят здания, передает glavred.info.

Как пишет местный ресурс Bel.ru,в Белгороде 6 апреля эвакуировали образовательные учреждения. Здания проверяют спецслужбы. Учеников и сотрудников перевели в безопасное место.

Взрывы над Белгородом

Отметим, что в Белгороде в среду в очередной раз прогремели взрывы.

Как пишут в сети, утром 6 апреля здесь сработала система ПВО.

Жители города массово публикуют фотографии сбитой ракеты в небе над Белгородом.

В Белгородской области готовятся к войне

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов опубликовал видеообращение к местным жителям, в котором рассказал о земляных работах на территории муниципалитета.

По его словам, окопы в области роют по просьбе властей.

Аэропорт Белгорода закрыли

Аэропорт в Белгороде не будет работать до 03:45 13 апреля. Росавиация вновь продлила ограничения.

Помимо Белгорода, в списке ещё десять городов: Анапа, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов.

Четверо военнослужащих РФ ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.

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