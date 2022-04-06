Паника в российском Белгороде: минирование, новые взрывы и окопы на границе с Украиной

Паника в российском Белгороде: минирование, новые взрывы и окопы на границе с Украиной17
- 6.04.2022, 13:01
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Утром 6 апреля в городе сработала система ПВО.
В приграничном с Украиной российском Белгороде образовательные учреждения города оказались заминированы: на место выехали спецслужбы, они проверят здания, передает glavred.info.
Как пишет местный ресурс Bel.ru,в Белгороде 6 апреля эвакуировали образовательные учреждения. Здания проверяют спецслужбы. Учеников и сотрудников перевели в безопасное место.
Взрывы над Белгородом
Отметим, что в Белгороде в среду в очередной раз прогремели взрывы.
Как пишут в сети, утром 6 апреля здесь сработала система ПВО.
Жители города массово публикуют фотографии сбитой ракеты в небе над Белгородом.
В Белгородской области готовятся к войне
Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов опубликовал видеообращение к местным жителям, в котором рассказал о земляных работах на территории муниципалитета.
По его словам, окопы в области роют по просьбе властей.
Аэропорт Белгорода закрыли
Аэропорт в Белгороде не будет работать до 03:45 13 апреля. Росавиация вновь продлила ограничения.
Помимо Белгорода, в списке ещё десять городов: Анапа, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов.
Четверо военнослужащих РФ ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.