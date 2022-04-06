закрыть
6 апреля 2022, среда, 14:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Предвестник неизбежной катастрофы РФ

  • Николай Сванидзе, The Insider
  • 6.04.2022, 14:02
  • 3,428
Предвестник неизбежной катастрофы РФ
Николай Сванидзе

О культе тоталитарной злобы и истоках путинского режима.

Когда оковы тяжкие падут и дым рассеется, и можно будет спокойно и академично, уже с некоторой исторической дистанции отрефлексировать нынешнюю катастрофу, одним из главных направлений этой рефлексии станет даже не характеристика нынешнего российского режима (с ним все ясно), а ответ на вопрос: откуда он такой взялся? Откуда взялась эта Z, которая так полно его выражает? И тут нам придется уйти в ретроспективу, причем достаточно глубокую. Вспомнить придется и большевизм, и русский фашизм.

Русский фашизм появился одновременно с большевизмом и даже чуть раньше. Еще в 90-е годы 19 века родилась на свет жандармско-черносотенная фальшивка под названием «Протоколы сионских мудрецов». Десятилетия спустя радикально правая антисемитская часть русской эмиграции через Розенберга доставила эту брошюрку Гитлеру, и он был ею пленен.

А речи и статьи Владимира Пуришкевича, руководителя Союза Михаила Архангела, и Николая Маркова, руководителя Союза русского народа, вполне могли быть позднее с благодарностью опубликованы в главном нацистском органе Völkischer Beobachter <Немецкая газета, с 1920 года печатный орган НСДАП — The Insider> с теплым комментарием доктора Геббельса.

В раннебольшевистской среде антисемитизм был невозможен. Однако антисемитизм — наиболее выпуклый и чудовищный, но не единственный признак даже германского нацизма, уже не говоря об итальянском фашизме, более индифферентном к еврейскому вопросу. Вот что говорил в 1921 году в итальянском парламенте, обращаясь к коммунистам, отец фашизма Бенито Муссолини:

«Между нами и коммунистами нет политического родства, но есть интеллектуальное. Как и вы, мы считаем необходимым централизованное и единое государство, требующее железной дисциплины от всех, с той лишь разницей, что вы приходите к этому выводу через концепцию классов, а мы — через концепцию нации».

Замечательный мыслитель русского зарубежья Георгий Федотов уже в конце 30-х годов пишет:

«Большевизм — это культура тоталитарной злобы. Россия — самая последовательная страна фашизма. Не забудьте, что Ленин и был изобретателем этой государственной формы, которую Муссолини и Гитлер заимствовали у него. А социальное содержание московского фашизма ничем не отличается от германского».

Георгию Федотову вторит крупнейший русский интеллектуал философ Николай Бердяев:

«Сталинизм, то есть коммунизм периода строительства, перерождается в своеобразный русский фашизм. Ему присущи все особенности фашизма: тоталитарное государство, государственный капитализм, национализм, вождизм и, как базис, милитаризованная молодежь».

Сталинизм перерождается в своеобразный русский фашизм

Заметим, что все это писалось до начала Второй мировой войны. Еще не было гитлеровских газовых печей, и авторы мало что знали о масштабах сталинских репрессий. А ведь именно беспрецедентный государственный террор, хотя и несколько разнонаправленный, — фактор, несомненно, сближающий два режима. Режима, несомненно, родственных.

Недаром министр иностранных дел Риббентроп после вечеринки в Москве, на которой отмечалось подписание Пакта о ненападении, писал, что чувствовал себя в обществе советских вождей словно в компании старых партийных товарищей. Чутье не обмануло Риббентропа: дух жесткой кастовости, партийного сектантства и номенклатурности был общим.

Были, конечно, и стилистические отличия. Массированная пропаганда нацистской Германии была откровенной и обнаженно людоедской. А в Советском Союзе — более лицемерной (по определению А.И. Солженицына), прячущей истинную суть за красивыми фразами о равенстве и справедливости.

Было еще одно отличие — внешнеполитическое. Гитлеровский режим был более нахрапист и авантюрен, склонен к игре ва-банк. Сталинский — более осторожен и нетороплив. По-видимому, от ложного ощущения неизбежности своей исторической победы.

Это стилистические детали, но они достаточно интересны. Следует добавить, что поздний, послевоенный сталинизм подобрал у побежденного Гитлера знамя государственного антисемитизма. Им окрашены процессы конца 40-х и начала 50-х годов. Они шли по нарастающей, и только смерть Сталина положила им предел. Хотя не столь свирепые, но вполне зримые следы государственного антисемитизма сохранялись в СССР до самого его падения.

Большевизм, этот отечественный вариант тоталитаризма, — тяжелейшая наследственная болезнь. Тем более, что лечения не было, а от реабилитации отказались.

Сразу скажем, антисемитизма сегодня нет. Но все признаки, перечисленные Николаем Бердяевым, присутствуют. К ним плюсуются безальтернативная всепроникающая госпропаганда и репрессии, которые постепенно перестают быть точечными и мягкими и напоминают качеством судебных решений и сроками приговоров 30-50-е годы прошлого века.

Теперь еще и война. Война с Украиной, а на самом деле — с Западом. Ненависть к Западу, тотальное, цивилизационное, культурное противостояние ему — вообще тема особого разговора. Им был отмечен и гитлеровский нацизм, видевший в Западе средоточие черного еврейского зла, и большевизм, для которого Запад был классово враждебным и обреченным на историческое поражение миром капитала. Оба режима претендовали на преобразование мира по своему образу и подобию. Оба были мессианским и захватническими. Оба ставили на расширение территорий.

В этом смысле большевизм, кстати, не оригинален. Он основан на глубочайшей исторической традиции. Православное мессианство уходит корнями в 15 век к Ивану III и закрепляется при Иване Грозном, предельно идеологически постулируется при Николае I с уваровской теорией официальной народности. И, наконец, глыбообразный Александр III, почитаемый сейчас. Все они — апостолы отечественного антизападничества.

Нынешняя российская власть выбрала из отечественной истории именно эту составляющую. Выбрала потому, что антизападничество — это примат государства над человеком, это несменяемость и бесконтрольность власти и это слияние власти и собственности. Народу в виде бонуса достается безответственность и комфортное пренебрежение законом, который все равно не исполняется или исполняется избирательно. Собственно, на этом и строится общественный договор: вы делаете, что хотите, мы одобряем, но не несем никакой ответственности.

Антизападничество — примат государства над человеком, несменяемость и бесконтрольность власти

Для полноты картины среди крепостнических, большевистских и германских образца 30-х годов традиций следует назвать последовательный курс на антиинтеллектуализм и упрощение картины мира. Русский историк Сергей Соловьев о царствовании Николая I писал, что просвещение стало преступлением перед правительством. В начале 60-х годов 20 века высокий партийный функционер Сергей Трапезников сказал, что всякая мысль имеет в конечном счете антисоветский характер. И как в воду глядел. Именно поэтому в условиях тоталитаризма власть вбрасывает самые простые идеи и возбуждает первобытные чувства, работающие на уровне подсознания. Одно из них — реванш.

Известно, какую страшную, ключевую роль сыграл реваншизм в истории прихода к власти в Германии НСДАП. Тогда он вырос из поражения в Первой мировой войне, начатой, кстати, самой же Германией.

В российской новейшей истории в анамнезе — развал СССР. И хотя развалился он тоже сам, оказалось, что из его развала можно много чего выжать. Выжали желание антизападного реванша. Причем в самой простой, архаичной и наглядной форме — в форме войны.

Но когда тоталитарное государство с декоративными институтами и такой же Конституцией, с запретом на свободу слова и на альтернативную информацию, при массовой восторженной поддержке населения начинает специальную военную операцию в соседней стране, это неизбежно вызывает тяжелые и совершенно определенные исторические ассоциации. Чисто эстетически не хватает только зрительного символа. И он естественным образом появляется. И рождает те же ассоциации.

Надо отдать должное тем, кто его придумал: чувство стиля им не изменило. Готика, острые углы, брутальность — то, что надо. Одного этого знака Z достаточно, чтобы осознать происходящее в историческом контексте. Z, как последняя буква в латинском алфавите, означает окончательность. В смысле, окончательность решений. В данном случае, решение украинского вопроса.

Возвращаясь к страшным режимам прошлого века. Главная их характеристика — даже не кровавый произвол власти, а радостный массовый милитаристский психоз. Восторг, эйфория насилия в отношении чужих и своих, грубость как сила, эмпатия как слабость, стремительная, на глазах, массовая деградация и расчеловечивание. Все это — социальный диагноз и предвестник неизбежной катастрофы. Россияне сами делают свою историю.

Николай Сванидзе, The Insider

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников