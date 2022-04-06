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«Буратино» и «Солнцепек»: страшное оружие армии РФ или очередной «аналоговнет»?

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  • 6.04.2022, 14:53
  • 15,604
«Буратино» и «Солнцепек»: страшное оружие армии РФ или очередной «аналоговнет»?

ВСУ захватили и уничтожили уже с десяток таких систем.

Пропагандисты Кремля годами создавали иллюзию того, что армия РФ - одна из самых мощных в мире, на вооружении которой стоят целый спектр сверхсовременного вооружения, передает УНИАН.

Одной из "звезд" российской пропаганды, которой уделяли огромное количество внимания, была тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".

Как рассказывали в специально снятых роликах-агитках: мощными концентрированными ударами этой системы, российская армия будет просто выжигать позиции врага и идти дальше. Ибо ТОС-1 это фактически реактивная система залпового огня, стреляющая 220-мм снарядами с термобарической боевой частью, которые в быту часто называют "вакуумными бомбами".

Реальность же оказалась совсем другой, украинские бойцы регулярно публикуют фото и видео с успешно уничтоженными или трофейными "Солнцепеками".

"Солнцепек" или "Буратино"

Несмотря на то, что в Кремле "Солнцепек" называют современной российской разработкой, как это часто бывает, если его "поскрести", то это окажется старым советским оружием.

ТОС-1 начали разрабатывать еще в 1970-х годах, то есть полвека назад. В 1980 году она прошла государственные испытания, а с 1987 года началось ее серийное изготовление. Поэтому ТОС-1 даже успел "повоевать" в Афганистане. А название "Буратино" к ТОС-1, скорее всего, "приклеили" российские бойцы во время войны в Чечне.

В 2001 году была разработана новая версия этой тяжелой огнеметной системы – ТОС-1А, которая получила более "боевое" название – "Солнцепек". Главные особенности - увеличенная дальность стрельбы с 4-6 км, якобы до 10 км.

Также было изменено шасси, вместо Т-72 - более коммерчески "раскрученный" Т-90. А количество направляющих, то есть количество реактивных снарядов, с 30 было уменьшено до 24, потому что, как показал опыт, крайние из "пакета" летели куда угодно, но не в цель.

Организационно к каждой пусковой прилагается еще две транспортно-заряжающие машины, несущие два контейнера по 12 снарядов в каждой. А сами "Солнцепеки" стоят на вооружении бригад и некоторых полков РХБЗ.

Возможности ТОС-1А "Солнцепек"

Как показывает практика, необходимо четко различать, какие характеристики объявляют россияне для своего оружия. И те, которыми они оказываются на самом деле.На бумаге пусковая ТОС-1А "Солнцепек" это:

Калибр реактивных снарядов: 220 мм

Количество направляющих: 24

Максимальная дальность: 10 км

Полный залп: 40 000 м²

Экипаж: 3 человека

Но при восприятии цифр из ТТХ российского оружия необходимо очень внимательно "следить за руками". К примеру, для ТОС-1А "Солнцепек" россияне объявляют лишь максимальную дальность полета рекативного снаряда. В то же время значительно важнее максимальная эффективная дальность.

Для понимания разницы: из известной винтовки "Мосина" пуля летит где-то на 3,5 км, но реальная эффективная дальность стрельбы с ней, максимум 800 метров для опытного стрелка с оптикой, а без нее - 400 метров.

Если посмотреть на публичные российские видео со стрельбой ТОС-1А на учениях, то расстояние до мишени составляет всего несколько километров.

Причина в том, что для точной стрельбы в "Солнцепеке" использована система, которая полностью "перекочевала" из танка: оптический прицел, лазерный дальномер, датчик крена и электронный баллистический вычислитель.

Особенности использования ТОС-1А "Солнцепек"

То есть для точной стрельбы наводчик должен замерять лазерным дальномером дальность к цели, а для этого должна быть прямая видимость. Для понимания уровня проблемы: средняя прямая видимость на европейском театре военных действий - 2,5 км.

А это значит, что в большинстве случаев "Солнцепек", который крайне заметный на поле боя благодаря своей "коробке", может осуществить пуск только в зоне досягаемости всех противотанковых комплексов, стоящих на вооружении Вооруженных Сил Украины.

Кстати, эта же "коробка" позволяет легко обнаружить приоритетную цель при атаке колонны из засады.

В то же время у любой артиллерийской системы, кроме дальности стрельбы, еще есть и минимальная дальность и для ТОС-1А она составляет 1600 метров по площадным целям и 600 метров по "вертикальным целям" - то есть по многоэтажным домам, что еще раз говорит в пользу огромного рассеяния снарядов.

То есть реальный диапазон дальности использования ТОС-1А - крайне ограничен. А к этому параметру нужно добавить и "слепоту" экипажа, потому что он фактически передвигается в танке и имеет прицельные приборы с узким полем зрения.

А зная эти недостатки разрекламированного российскими пропагандистами "Солнцепека" становиться в разы легче его уничтожать. Чем Вооруженные Силы Украины и занимаются.

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