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Сегодня началось судилище над Полиной Шарендо-Панасюк

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  • 6.04.2022, 17:30
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Сегодня началось судилище над Полиной Шарендо-Панасюк

Суд над активисткой «Европейской Беларуси» проходит в закрытом режиме.

Сегодня началось судилище над активисткой «Европейской Беларуси» Полиной Шарендо-Панасюк.

Об этом сообщил в Facebook ее муж Андрей Шарендо.

«Сегодня началось очередное судилище над Полиной. Оно проходит в закрытом режиме на территории гомельской женской колонии. Никого из родных и друзей на «суд» не пропустили.

В настоящее время известно, что «прокурор» запросил для Полины дополнительно 1 год заключения. Также Полину ждет перевод в могилевскую «крытую» тюрьму. Приговор «суда» будет оглашен завтра 7 апреля в 15.00. Но несмотря ни на что, Полина не теряет оптимизма. Она считает себя не заключенной, а военнопленной и дальше продолжает борьбу. Полина передает привет всем, кто борется за свободу как мирным путем, так и с оружием в руках. Она верит, что этой весной все получится и у украинцев, и у белорусов. Главное – не останавливаться, и продолжать борьбу!», - сообщил Андрей Шарендо.

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