Кличко обратился ко всем желающим вернуться в Киев 6.04.2022, 22:49

4,104

Мэр также озвучил несколько просьб к тем, кто сейчас находится в столице.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что столица постепенно возвращается к жизни. При этом тех киевлян, которые ранее покинули город, мэр просит пока оставаться на своих местах.

Об этом говорится в видеообращении Кличко.

"Кто еще не отправился домой, обращаюсь: пожалуйста, подождите немного. Еще остается вероятной угроза обстрелов города. А киевлян, которые сейчас находятся в городе, призываю быть осторожными - не пренебрегать сигналами тревоги, соблюдать правила комендантского часа. Она в столице продолжается, напомню, с 21:00 до 6:00", - напомнил городской голова.

Он также напомнил водителям о необходимости соблюдения ПДД.

"Поскольку в городе много блокпостов и блоков на дорогах, призываю водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Поскольку автомобилей в городе стало гораздо больше, а препятствия на дороге усложняют движение. Мы все надеемся, что враг оставил попытки захватить сердце Украины - Киев. Но должны быть готовы и к другим сценариям", - сказал градоначальник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».