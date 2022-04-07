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Российские снайперы «тренировались» на мирных украинцах в Гостомеле

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  • 7.04.2022, 7:46
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Российские снайперы «тренировались» на мирных украинцах в Гостомеле
иллюстрационное фото

В одном из гаражей нашли тела 11 убитых.

На Киевщине российские снайперы "тренировались" на мирных жителях Гостомеля. В одном из гаражей нашли тела 11 убитых украинцев.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он разместил жуткое видео, которое было снято в Гостомеле. На нем зафиксировано очередное зверство россиян - оккупанты убивали мирное население, "тренируясь" стрелять.

"Сегодня в Гостомеле, возле Бучи, в одном из гаражей на улице Святопокровской, полиция обнаружила 11 убитых гражданских ... Местные жители говорят, что снайперы орчьи тренировались, расстреливая людей.. А потом стащили убитых в гараж", - написал Аваков.

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