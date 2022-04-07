Латвия хочет заморозить финансовые активы принадлежащего управделами Лукашенко санатория 8 7.04.2022, 8:55

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Соответствующее обращение направлено в суд.

Латвия хочет заморозить счета расположенных в Юрмале санаториев «Белоруссия» и «Янтарный берег», принадлежащих госструктурам Беларуси и России. Соответствующее обращение направлено в суд для рассмотрения вопроса, как пишет Delfi .

Судебная администрация обратилась в суд с просьбой оценить возможность замораживания недвижимости. Как пишет издание, санаторий «Белоруссия» принадлежит управлению делами Лукашенко, против которого введены персональные санкции.

В свою очередь, санаторий «Янтарный берег» является филиалом «Оздоровительного центре «Бор» управления делами президента России.

Оба санатория включены в список юридических лиц, связанных с санкциями.

Напомним, ранее из-за санкций блокировали счета еще одной белорусской здравницы — санатория «Беларусь» в литовском Друскининкае. Его работа была ограничена более полугода.

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