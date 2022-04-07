СМИ: В белорусском Мозыре российские военные изнасиловали 20-летнюю студентку

СМИ: В белорусском Мозыре российские военные изнасиловали 20-летнюю студентку73
- 7.04.2022, 9:35
- 28,518
По словам девушки, оккупанты были пьяны и угрожали расправой.
Российские военные изнасиловали 20-летнюю студентку в белорусском городе Мозырь, который находится возле границы с Украиной. По словам девушки, военные были пьяны и угрожали расправой, если пострадавшая расскажет кому-то о произошедшем, сообщает "Главред".
Аудиоразговор с жертвой россиян опубликовал Telegram-канал Вертикаль.
По словам девушки, она возвращалась вечером домой из пиццерии после встречи с друзьями. Возле нее остановилась грузовая военная машина. Внутри были три росийских солдата. Они предложили девушке познакомиться. Когда студентка отказалась, ее силой затащили в автомобиль.
"Они сказали, если я буду кричать — они меня убьют. Я не знала, куда они меня везут, ведь всю дорогу они меня держали за волосы головой вниз", — рассказала жертва изнасилования.
"Не хотела знакомиться по-хорошему, будет по-плохому", - заявили ей военные.
После изнасилования они забрали у своей жертвы деньги и серьги и выбросили ее из автомобиля. Телефон ей оставили, потому что он был старый и с разбитым экраном.
Студентка говорит, что не обращалась в белорусскую милицию, ведь боится расправы.
"Они видели мой студенческий билет и сказали, мол, если кому-то пожалуюсь, то они найдут меня и убьют. Их было трое. Один из них был с автоматом", — добавила девушка.
Также она рассказала, что по городу ходили слухи об изнасилованиях российскими военнослужащими местных девушек, однако никто этими преступлениями не занимался.