«Высадка незваных пассажиров»: ВСУ нанесли мощный уда по технике оккупантов

«Высадка незваных пассажиров»: ВСУ нанесли мощный уда по технике оккупантов1
- 7.04.2022, 10:50
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Блестящая работа двух украинских бригад.
Воины 30 отдельной механизированной бригады имени Князя Острожского и 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр нанесли сокрушительные потери российским оккупантам.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В частности, украинские военные уничтожили технику российских оккупантов и "высадили пассажиров".
"Осторожно! Работают украинские мастера "высадки незваных пассажиров", - говорится в сообщении.