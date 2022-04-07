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«Высадка незваных пассажиров»: ВСУ нанесли мощный уда по технике оккупантов

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  • 7.04.2022, 10:50
  • 8,600
«Высадка незваных пассажиров»: ВСУ нанесли мощный уда по технике оккупантов

Блестящая работа двух украинских бригад.

Воины 30 отдельной механизированной бригады имени Князя Острожского и 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр нанесли сокрушительные потери российским оккупантам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, украинские военные уничтожили технику российских оккупантов и "высадили пассажиров".

"Осторожно! Работают украинские мастера "высадки незваных пассажиров", - говорится в сообщении.

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