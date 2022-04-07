закрыть
7 апреля 2022, четверг, 16:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мэр Житомира: Батальон Калиновского и отряд «Погоня» — лучшие!

6
  • 7.04.2022, 13:07
  • 11,628
Мэр Житомира: Батальон Калиновского и отряд «Погоня» — лучшие!

Глава украинского города провел грань между народом Беларуси и лукашенковскими назначенцами.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин призвал исключить руководителей городов Беларуси из европейской инициативы «Соглашение мэров», так как они являются не мэрами, а «назначенцами», а с белорусской территории по Украине запускают ракеты. Об этом чиновник заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Соглашение мэров» — инициатива, в которую входят тысячи городов 48 стран Европы. Ее цель — выполнение обязательств по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу путем развития «зеленой экономики» и улучшения качества жизни. В «Соглашение мэров — Восток» включены 435 городов из шести стран Восточной Европы. Среди них и украинский Житомир, и белорусские города. Исключить их руководителей и предлагает Сухомлин.

— Мэры тех городов, с которых взлетали самолеты, где базировались российские войска, из которых запускают ракеты, в том числе и по Житомиру. Житомир был одним из первых городов в Украине, который присоединился к данной инициативе. Житомир сегодня является первым городом в Украине, который требует от всемирной организации, от всех мэров исключить из этого соглашения белорусские города. Потому что там нет мэров. Там есть «назначенцы», которых Лукашенко поставил управлять своими городами. Мы их [поддержки] не слышали, зато слышали их ракеты, — сказал городской голова Житомира.

Чиновник подчеркнул, что это не шаг против народа Беларуси: «Сябры — ничего личного. Тем, кто разбирает рельсы, — респект. Батальон Калиновского и отряд «Погоня» — лучшие! Но…».

Сухомлин направил в секретариат инициативы и письменное обращение с требованием исключить белорусских чиновников.

Отметим, «Соглашение мэров — Восток» высказалось против войны и в поддержку Украины, заявление размещено на главной странице его сайта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников