Мэр Житомира: Батальон Калиновского и отряд «Погоня» — лучшие! 6 7.04.2022, 13:07

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Глава украинского города провел грань между народом Беларуси и лукашенковскими назначенцами.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин призвал исключить руководителей городов Беларуси из европейской инициативы «Соглашение мэров», так как они являются не мэрами, а «назначенцами», а с белорусской территории по Украине запускают ракеты. Об этом чиновник заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Соглашение мэров» — инициатива, в которую входят тысячи городов 48 стран Европы. Ее цель — выполнение обязательств по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу путем развития «зеленой экономики» и улучшения качества жизни. В «Соглашение мэров — Восток» включены 435 городов из шести стран Восточной Европы. Среди них и украинский Житомир, и белорусские города. Исключить их руководителей и предлагает Сухомлин.

— Мэры тех городов, с которых взлетали самолеты, где базировались российские войска, из которых запускают ракеты, в том числе и по Житомиру. Житомир был одним из первых городов в Украине, который присоединился к данной инициативе. Житомир сегодня является первым городом в Украине, который требует от всемирной организации, от всех мэров исключить из этого соглашения белорусские города. Потому что там нет мэров. Там есть «назначенцы», которых Лукашенко поставил управлять своими городами. Мы их [поддержки] не слышали, зато слышали их ракеты, — сказал городской голова Житомира.

Чиновник подчеркнул, что это не шаг против народа Беларуси: «Сябры — ничего личного. Тем, кто разбирает рельсы, — респект. Батальон Калиновского и отряд «Погоня» — лучшие! Но…».

Сухомлин направил в секретариат инициативы и письменное обращение с требованием исключить белорусских чиновников.

Отметим, «Соглашение мэров — Восток» высказалось против войны и в поддержку Украины, заявление размещено на главной странице его сайта.

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