Беспилотник и артиллерия уничтожили один из пунктов обеспечения армии РФ в Харьковской области

Беспилотник и артиллерия уничтожили один из пунктов обеспечения армии РФ в Харьковской области6
- 7.04.2022, 13:32
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Слаженная работа украинских военных.
Украинские военные уничтожили в Харьковской области один из пунктов обеспечения российских оккупантов.
Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в Госпогранслужбе.
«В результате совместных действий украинские защитники уничтожили один из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск. Его обнаружили пограничники — операторы беспилотных летательных комплексов в направлении Харькова. Координаты сразу получили собратья из Вооруженных сил, которые точно отработали огнем артиллерии», — рассказали в ГПСУ.