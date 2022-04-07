Украинские штурмовики в Луганской области отвоевали позиции у оккупантов 2 7.04.2022, 16:25

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Враг сбежал, оставив технику и оружие.

Горные штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады отбросили российских захватчиков на 6-10 км от города Кременная в Луганской области и продолжают успешно атаковать врага, говорится в сообщении на Facebook-странице бригады.

"Испуганный и деморализованный враг накивал пятками, оставив на украинской земле свою технику и оружие. Пусть радуются те, кому удалось сбежать! Ведь на украинской земли рашистов ждет только смерть!" – говорится в сообщении.

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