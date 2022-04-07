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Лебединая песня Гомельского завода литья и нормалей

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  • 7.04.2022, 16:51
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Лебединая песня Гомельского завода литья и нормалей

Что на самом деле происходит с крупными белорусскими предприятиями?

К началу прошлого года Гомельский завод литья и нормалей пришел просто с аховыми результатами. Сумма убытка составила 252 млн рублей, пишет «Флагшток».

Больший размер убытков в Гомеле был только у «Гомсельмаша», в холдинг которого и входит ГЗлиН. Хронические проблемы привели к тому, что долги предприятия превысили стоимость имеющегося имущества на 234 млн рублей.

Такая ситуация обычно является толчком к началу процедуры банкротства. Но не в этом случае. Гомельский завод литья и нормалей продолжил работу в прежнем режиме. И некоторые результаты 2021 года наверняка станут поводом для похвалы. Например, продажи предприятия в 2021 году выросли более чем в полтора раза. Благодаря этому, ГЗЛиН сумел закончить финансовый год без убытков.

Рост объема продаж позволил дополнительно нанять персонал. Численность работников увеличилась на 365 человек и даже немного превысила допандемийный 2019 год.

Но если присмотреться внимательнее, то можно увидеть, что мы наблюдаем «лебединую песню» предприятия. Дело в том, что реальное поступление денег на счета от покупателей и заказчиков оказались на 35% меньше, чем в 2020 году. А на приобретение материалов для производства продукции было уплачено почти в два раза меньше.

Исходя из этого можно предположить, что в 2021 году ГЗЛиН выполнял заказы предыдущего года, оплата за которые поступила заранее. Но на перспективу у предприятия заказов нет, поэтому закупка материалов в прежнем объеме не осуществлялась.

При этом финансовое состояние за последний год предприятие коренным образом изменить не смогло. Долги ГЗЛиНа на начало 2022 года превышают стоимость имущества на 216 млн рублей. С учетом развязанной Россией войны в Украине перспектив выхода из кризиса у предприятия не просматриваются вовсе.

Похожего мнения придерживаются и профессиональные аудиторы, которые в своем заключении сделали вывод о том что существует «наличие существенной неопределенности, которая может вызвать сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно».

Надо отметить, что основная часть продукции, производимая ГЗЛиН, затем используется при производстве комбайнов «Гомсельмашем». Таким образом, мрачные перспективы банкротсва напрямую касаются и белорусского гиганта сельскохозяйственного машинострения, у которого также в прошлом году было очень сложное финансовое положение.

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