Белоруса осудили на два года колонии за правки в Википедии 14 7.04.2022, 17:39

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Павел Перников

Приговор вынес судья Евгений Бреган.

6 и 7 апреля в суде Московского района Бреста рассматривали дела местного жителя Павла Перникова. Судья Евгений Бреган осудил его на два года лишения свободы по статье 369-1 Уголовного кодекса Беларуси («Дискредитация Республики Беларусь»). По информации правозащитников, брестчанина осудили из-за двух правок статей в Википедии (о протестах в Беларуси в 2020 году), а также из-за статьи на сайте правозащитной организации.

По версии обвинения, дискредитация Беларуси выразилась в правке статей «Список смертей, связанных с протестами в Беларуси (2020—2021)» и «Цензура в Беларуси». В первом случае Перников редактировал часть, касающуюся обстоятельств смерти Геннадия Шутова, во втором — написал об убийстве журналистки Вероники Черкасовой. Кроме того, Павел Перников был автором статьи на сайте правозащитной организации, в которой говорилось о пытках в беларусских тюрьмах.

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