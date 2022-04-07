Полная карта диверсий на белорусской железной дороге 3 7.04.2022, 17:57

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«Рельсовые партизаны» ведут активную борьбу с российскими оккупантами.

За месяц войны было задержано около 40 человек по подозрению в диверсиях на железной дороге. Очевидно, для властей эти акции — не просто мелкое хулиганство. «Наша Нива» собрала полную картину и географию того, что происходило на белорусской железной дороге.

Хронология диверсий во время войны.

26 февраля на перегоне Верхи — Верейцы в Могилевской области выведено из строя устройство автоматики и телемеханики СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки).

27 февраля то же случилось возле станции Борисов.

28 февраля на остановочном пункте Синева возле столбцов (Барановичское отделение железной дороги) сожгли релейный шкаф. В результате светофоры и стрелочные переводы на том участке определенное время были в нерабочем состоянии.

28 февраля такую же диверсию устроили на перегоне Останковичи — Жердь (Гомельская область).

1 марта на перегоне Могилев-2 — Буйничи из-за закорочения рельсовых цепей наблюдались проблемы с движением поездов.

14 марта на перегоне Доманово — Лесное (Брестское отделение железной дороги) привели в негодность релейный шкаф. Погас проходной светофор.

16 марта на перегоне Фариново — Загатье (Витебская область) сожгли релейный шкаф СЦБ. Отчего на время вывели из строя светофоры и стрелочные переводы на том участке.

16 марта на станции Орша-Центральная из релейного шкафа демонтировали и забрали шесть сигнальных трансформаторов типа СОС2-50. несколько часов был неисправен выходной светофор.

25 марта на перегоне Борисов — Новосады сожгли два релейных шкафа (четное и нечетное направление).

28 марта на перегоне Осиповичи-1 — Верейцы (возле остановочного пункта «Советский») были погашены проходные светофоны №2 (четное направление) и №3 (нечетное направление). Устройство СЦБ на этом участке было выведено из строя через поджог двух релейных шкафов.

30 марта на перегоне Савичи — Березина (участок Осиповичи — Гомель), возле остановки «Бабина», вскрыли два релейных шкафа (один из них подожгли).

С середины марта, как сообщал стачкам железнодорожников, на некоторых перегонах и станциях начали дежурить патрули внутренних войск. Позже контролировать железнодорожные пути и инфраструктуру в Гомельской и Брестской областях дополнительно отправили спецназ. По информации стачкома, патрули ходят в гражданской одежде, имеют при себе оружие и рации с GPS-трекерами.

Насколько эти действия «партизан» мешают продвижению российских войск?

«Если нельзя обеспечить безопасность воинского эшелона, то они не будут соглашаться оставлять технику. Потерять ее где-то на подходе — это риск.

Также замедляется на некоторое время движение поездов. На последней акции блокировали некоторые участки. Гасли все светофоры, требовалось время, чтобы выехали бригады по ремонту, потом нужно было время, чтобы это все перевести в ручной режим. Пропускная способность катастрофически падает. Могу также добавить, что сейчас большой дефицит сотрудников, которые бы работали с перевозками«, — рассказывали раньше в стачкоме железной дороги.

С начала войны на железной дороге произошли также две кибератаки. Первая — 27 февраля. Была повреждена система диспетчерской централизации «Неман», железную дорогу частично перевели на ручное управление. Программное обеспечение, связанное с движением поездов, не работало. Невозможно было купить билеты онлайн, а логистические компании не могли получить доступ к личным кабинетам.

Вторую кибератаку устроили 2 марта. Временно не функционировали несколько автоматических систем: «График выполненного движения«, «Блокнот руководителя«, «Абонентский пункт», «Автодиспетчер». Наблюдались проблемы с движением поездов из-за того, что была затронута диспетчерская централизация «Неман».

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