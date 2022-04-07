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Журналистку Катерину Андрееву, осужденную за стрим с Площади перемен, обвиняют в измене государству

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  • 7.04.2022, 19:37
  • 9,560
Журналистку Катерину Андрееву, осужденную за стрим с Площади перемен, обвиняют в измене государству
Екатерина Андреева

По новому обвинению журналистке грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Журналистке «Белсат» Катерине Андреевой предъявили обвинение по ч. 1 ст. 356 (Измена государству). Об этом написал ее муж в соцсетях.

Как рассказал муж Андреевой Игорь Ильяш, следствие уже завершено, дело вскоре будет передано в прокуратуру. Суд может состояться уже в мае, считает Ильяш.

По новому обвинению журналистке грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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