Журналистку Катерину Андрееву, осужденную за стрим с Площади перемен, обвиняют в измене государству 14 7.04.2022, 19:37

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Екатерина Андреева

По новому обвинению журналистке грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Журналистке «Белсат» Катерине Андреевой предъявили обвинение по ч. 1 ст. 356 (Измена государству). Об этом написал ее муж в соцсетях.

Как рассказал муж Андреевой Игорь Ильяш, следствие уже завершено, дело вскоре будет передано в прокуратуру. Суд может состояться уже в мае, считает Ильяш.

По новому обвинению журналистке грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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