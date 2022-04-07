Журналистку Катерину Андрееву, осужденную за стрим с Площади перемен, обвиняют в измене государству

Журналистку Катерину Андрееву, осужденную за стрим с Площади перемен, обвиняют в измене государству14
- 7.04.2022, 19:37
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По новому обвинению журналистке грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Журналистке «Белсат» Катерине Андреевой предъявили обвинение по ч. 1 ст. 356 (Измена государству). Об этом написал ее муж в соцсетях.
Как рассказал муж Андреевой Игорь Ильяш, следствие уже завершено, дело вскоре будет передано в прокуратуру. Суд может состояться уже в мае, считает Ильяш.
По новому обвинению журналистке грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.