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Польские школы в Гродно и Волковыске переводят на русский или белорусский языки обучения

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  • 7.04.2022, 21:05
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Польские школы в Гродно и Волковыске переводят на русский или белорусский языки обучения

Обучение на польском языке будет прекращено в следующем учебном году.

Со следующего учебного года польские школы Гродно и Волковыска переводятся на русский или белорусский языки обучения, сообщает газета Rzeczpospolita.

По данным издания, в польской школе № 36 города Гродно 6 апреля вечером прошло родительское собрание, на котором сообщили, что со следующего учебного года ученики будут изучать все предметы на одном из двух государственных языков Беларуси (русский и белорусский).

«С другой стороны, обучение польскому языку и литературе может быть организовано в течение одного часа в неделю и только по просьбе родителей и с согласия местных властей. По нашей информации, та же участь ожидает польскую школу в Волковыске», — пишет Rzeczpospolita.

Информацию о том, что польские школы ждут русификации с нового учебного года, подтвердили несколько опрошенных изданием источников в Беларуси.

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