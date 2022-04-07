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Швец: Американцы решили передать Украине оружие, которое технологически «на грани фантастики»

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  • Юрий Швец
  • 7.04.2022, 21:35
  • 39,272
Швец: Американцы решили передать Украине оружие, которое технологически «на грани фантастики»
Юрий Швец

Это то, чем они собираются воевать сами.

Оказалось, что средний и младший состав, а вместе с ними и все Вооруженные силы Украины имеют очень большую автономию от политиков и от высшего командного состава. Это класс, которого трудно добиться даже в самой передовой армии. Они могут работать, совершая чудеса. Вот они эти чудеса и совершили. Это первое.

Второе – это военные преступления РФ. Последняя капля – то, что оккупанты сделали в Буче. Люди, оболваненные кремлевской пропагандой, говорят, что это все фейк и такого не может быть. Ребята, в Украине находятся сотни иностранных журналистов, большинство с камерами. Они все зафиксировали, со спутников сняли. Это доказано, вопрос – фейк или не фейк – не актуален, он снят.

Третье – это предполагаемая подготовка РФ к большому наступлению на востоке Украины. Отсюда предположение, что эта кампания может затянуться на месяцы.

И вот на основании этих трех факторов произошло изменение позиции политического руководства США. Судя по тому, что доносится из Белого дома, это привело к принятию решения о необходимости максимально увеличить поставки вооружения Украине, а также поставить более тяжелое, летальное, современное и технологически совершенное оружие. Американцы называют это оружие "на грани фантастики" – то, чем они вооружены и собираются воевать сами.

Единственное ограничение – ядерное оружие. Все остальное должно быть передано Украине в необходимых – больших – количествах.

Юрий Швец, «Гордон»

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