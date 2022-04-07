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Что сейчас происходит с российской военной активностью в Гомельской области?

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  • 7.04.2022, 21:39
  • 17,088
Что сейчас происходит с российской военной активностью в Гомельской области?

Сообщается, что российские солдаты сидят на съемных квартирах в центре Гомеля.

«Флагшток» собрал информацию о том, что сейчас происходит с российской военной активностью в Гомельской области:

Гомель. Железнодорожный район — затишье в небе и на дорогах. Аэропорт затих, по Советской не "летают" медицинские ПАЗики. Чего не скажешь про ЖД. Больше стало эшелонов, особенно по ночам. Что везут ночью — неизвестно. Также, если ранее ночь — это время военных эшелонов, то теперь и днем спокойно они двигаются. Без маскировки и пряток металлолома в полувагонах.

Центр. "Солдаты сидят на съемных квартирах, продолжают бегать по клубам и праздновать отступление. Ездят на "трофейных" пикапах без правил, даже по встречке. Милиция делает вид, что не замечает".

Новобелица и Фестиваль. Движение по дорогам колонн. И главное, что двигаются днем и в открытую, по главным улицам. Не скрывая откуда они прибыли. Новобелицкая опустела, на развороченной площадке около станции стоят забытые два грузовика РФ.

Гомельский район. "Одиночные машины: тенты с орками, бензовозы возле Зябровки. На районе стали заметны беларусские военные — машины связистов, военные ЗиЛы. Нашы активизировались, ранее одни москали шастали, наши очень редко ездзили".

Брагинский район. "По вчерашним наблюдениям замечен значительный отток войск и техники "рашистов". Снизилась активность авиации (по сравнению с прошлыми неделями) и не стало видно запусков ракет. Техника еще передвигается по району, но маленькими группами (по 2-4 единицы) и в основном в сторону от украинской границы. Оккупанты уезжая оставляют после себя разбитые дороги и кучи мусора".

Хойницкий район. "В самом городе их стало поменьше. Несколько колонн своим ходом уехали. Остальные сейчас в основном в районе ж/д станции и предприятия Вторчермет рядом сконцентрированы (там грузят корпуса, похожие на БМД-2)".

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