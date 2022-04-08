Украинцы 44-й день останавливают российских оккупантов (онлайн)
- 8.04.2022, 7:38
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ВСУ и войска территориальной обороны уже 44 дня останавливают российские войска.
Подразделения оккупационных войск сосредоточивают усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное и установлении контроля над городом Мариуполь.
На фоне войны в Беларуси вооруженные силы проводят тренировки на полигонах по всей территории страны. Также в нашей стране враг пытается создать новую ЧВК из числа так называемых «добровольцев».
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 44-го дня войны. Что происходило в Украине 7 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне
Специальный эфир телеканала «Украина 24»
08:19 ВСУ уничтожили вражеские позиции, которые открыл один из оккупантов, убегая от украинского дрона.
08:11 За продажу гуманитарной помощи из Финляндии задержан и. о. городского головы одного из городов Львовской области.
Как сообщает Генпрокуратура, чиновник требовал и получил 100 000 грн неправомерной выгоды от волонтера по передаче автобуса, полученного городским советом бесплатно от одной из ассоциаций Финляндии в качестве гуманитарной помощи.
08:07 Источники американского телеканала CNN рассказали, что российские дипломаты разослали записку с угрозами делегациям стран-членов ООН, чтобы они не приостанавливали участие РФ в деятельности Совета ООН по правам человека.
Дословно содержание записки: «Заметим, что не только поддержка такой инициативы, но и равноудаленная позиция при голосовании (воздержание или неучастие в голосовании) будет расцениваться как недружественный шаг».
07:55 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Sky News признал, что Россия понесла огромные потери в войне.
«Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — сказал он.
07:43 Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал, что уже в ближайшее время будет завершена работа над «реестром коллаборантов» и он будет открыт для доступа.
По его словам, там будет много «странных людей», которые еще до 24 февраля были «завсегдатаями и даже ведущими телеэфиров и говорили о нашей стране, о демократии, свободе слова и многих других вещах».
07:35 Издание Meduza опубликовало журналистское расследование с реконструкцией кошмарных событий в Буче, доказывающее, что русские оккупационные войска убивали мирное население.
Метаданные опубликованных видеофайлов указывают, что они были сняты в течение нескольких дней, с 23 по 30 марта 2022 года, когда силы оккупантов находились в городе.
Журналисты провели геолокацию расположения тел, и она полностью совпала с локацией тел, которые 1 и 2 апреля 2022 года были обнаружены, после отступления из города российских войск.
Все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли.
07:31 Территория Сумской области полностью свободна от русских оккупантов. Об этом на своей странице в Facebook руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
23:50 Экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Юрий Швец: "Американцы решили передать Украине оружие, которое технологически "на грани фантастики".
23:44 В Cети появилось видео, на котором российский оккупант пытается сбежать, увидев украинский беспилотник.
23:30 Сейм Латвии объявил 9 мая в стране днём памяти погибших в Украине.