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Украинцы 44-й день останавливают российских оккупантов (онлайн)

  • 8.04.2022, 7:38
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Украинцы 44-й день останавливают российских оккупантов (онлайн)

Обновляется Главные события на данный момент.

ВСУ и войска территориальной обороны уже 44 дня останавливают российские войска.

Подразделения оккупационных войск сосредоточивают усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное и установлении контроля над городом Мариуполь.

На фоне войны в Беларуси вооруженные силы проводят тренировки на полигонах по всей территории страны. Также в нашей стране враг пытается создать новую ЧВК из числа так называемых «добровольцев».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 44-го дня войны. Что происходило в Украине 7 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

08:19 ВСУ уничтожили вражеские позиции, которые открыл один из оккупантов, убегая от украинского дрона.

08:11 За продажу гуманитарной помощи из Финляндии задержан и. о. городского головы одного из городов Львовской области.

Как сообщает Генпрокуратура, чиновник требовал и получил 100 000 грн неправомерной выгоды от волонтера по передаче автобуса, полученного городским советом бесплатно от одной из ассоциаций Финляндии в качестве гуманитарной помощи.

08:07 Источники американского телеканала CNN рассказали, что российские дипломаты разослали записку с угрозами делегациям стран-членов ООН, чтобы они не приостанавливали участие РФ в деятельности Совета ООН по правам человека.

Дословно содержание записки: «Заметим, что не только поддержка такой инициативы, но и равноудаленная позиция при голосовании (воздержание или неучастие в голосовании) будет расцениваться как недружественный шаг».

07:55 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Sky News признал, что Россия понесла огромные потери в войне.

«Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — сказал он.

07:43 Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал, что уже в ближайшее время будет завершена работа над «реестром коллаборантов» и он будет открыт для доступа.

По его словам, там будет много «странных людей», которые еще до 24 февраля были «завсегдатаями и даже ведущими телеэфиров и говорили о нашей стране, о демократии, свободе слова и многих других вещах».

07:35 Издание Meduza опубликовало журналистское расследование с реконструкцией кошмарных событий в Буче, доказывающее, что русские оккупационные войска убивали мирное население.

Метаданные опубликованных видеофайлов указывают, что они были сняты в течение нескольких дней, с 23 по 30 марта 2022 года, когда силы оккупантов находились в городе.

Журналисты провели геолокацию расположения тел, и она полностью совпала с локацией тел, которые 1 и 2 апреля 2022 года были обнаружены, после отступления из города российских войск.

Все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли.

07:31 Территория Сумской области полностью свободна от русских оккупантов. Об этом на своей странице в Facebook руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

23:50 Экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Юрий Швец: "Американцы решили передать Украине оружие, которое технологически "на грани фантастики".

23:44 В Cети появилось видео, на котором российский оккупант пытается сбежать, увидев украинский беспилотник.

23:30 Сейм Латвии объявил 9 мая в стране днём памяти погибших в Украине.

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