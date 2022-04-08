EPAM уходит из России 4 8.04.2022, 9:18

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Причина — война против Украины.

EPAM уходит из России и прекращает все операции в стране. Соответствующее письмо СЕО компании Аркадия Добкина, адресованное сотрудникам, публикует Dev.by.

— Уважаемые коллеги, война на Украине, начатая российским правительством, принесла трагическую и невообразимую реальность народу Украины, всему миру и EPAM. Эта агрессия опустошительна, и мы самым решительным образом ее осуждаем, — пишет Аркадий Добкин.

Он напоминает, что 4 марта компания приняла решение прекратить обслуживание клиентов в России. Теперь решено прекратить все операции EPAM в этой стране.

— Это произойдет поэтапно в течение следующих трех месяцев в тесном сотрудничестве с нашими сотрудниками и клиентами. И в полном соответствии со всеми применимыми законами.

Добкин также отмечает, что будут приняты все меры для смягчения последствий этого решения для клиентов и сотрудников компании.

СЕО EPAM также сообщает о запуске «EPAM Ukraine Assistance Fund» для помощи всем нуждающимся украинцам.

Dev.by напоминает, что офисы EPAM в России есть в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ижевске, Рязани, Самаре, Твери, Краснодаре, Тольятти.

По данным РБК, в 2021 году в России в EPAM работали 6190 человек.

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