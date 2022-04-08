В Польше выработали рекордное количество энергии от солнечных батарей 1 8.04.2022, 12:42

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Это позволит быстрее отказаться от российских углеводородов.

Поляки быстрыми темпами идут к независимости от российских энергоносителей, пишет издание Business Insider.

Чем больше энергии из возобновляемых источников, тем меньше газа или угля нужно для энергетики. В Польше фотоэлектрические панели все плотнее заполняют крыши домов. Поставлены исторические рекорды. 14 февраля «солнечные батареи» выработали рекордные 4,5 ГВт·ч энергии, и это еще не предел.

В январе ветряки выработали 16,9% общего объема производства энергии в Польше, а в феврале — целых 19,4%.

Однако с 26 февраля была значительно меньше ветреная погода. В марте пока только 6,1% общей энергии выработано ветряными мельницами. Таким образом, чтобы производить достаточное количество электроэнергии, польская энергетика потребляла в последние дни больше угля и газа.

Наилучший эффект достигается, когда ветер дополняют фотоэлектрические панели, установленные как на больших «солнечных фермах», так и на крышах тысяч домов. В понедельник, 14 марта, был побит исторический рекорд по производству энергии от солнца за один час.

Между 12 и 13 часами фотоэлектрические панели выработали целых 4,5 ГВт·ч электроэнергии, что составило 20,3% энергии, которая производилась в это время в Польше. В прошлом году рекорд фотоэлектрики составил 3,4 ГВт·ч, а в позапрошлом году — лишь 1,7 ГВт·г.

Предположительно, в 2023 году Польша сможет полностью отказаться от российского газа.

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