Одесский бизнесмен помог ВСУ ликвидировать целое подразделение оккупантов 1 8.04.2022, 15:50

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Техника захватчиков расположилась под Киевом, возле его частного дома.

Одесский бизнесмен, совладелец группы компаний ТИС Андрей Ставницер помог Вооруженным силам Украины ликвидировать вражеское подразделение, сообщив его координаты.

Об этом Ставницер сообщил в Facebook.

По его словам, о том, что враг расположился вплотную к его дому, он увидел в веб-камеру.

"Ты смотришь на веб-камеру своего дома, а там во дворе российские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и грады. Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома для наведения огня?"- написал Ставницер.

Он разместил фото, на котором его разрушенный дом, вероятно, поврежденный при ликвидации подразделения оккупантов.

Бизнесмен отмечает, что дом отстроит заново, главное - спасти как можно больше человеческих жизней.

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