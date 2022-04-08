«Белавиа» снова отменяет рейсы 1 8.04.2022, 16:36

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Что происходит с белорусский авиакомпанией?

Белорусская авиакомпания снова корректирует расписание из-за закрытия части воздушного пространства России для гражданских самолетов. Восточное направление работает в основном в прежнем режиме, но с полетами на юг есть проблемы. Больше месяца недоступен Израиль, нет рейсов в Краснодар, пишет onliner.by.

12, 14 и 17 апреля в очередной раз отменены рейсы из Минска в Тель-Авив. Как минимум до 29 апреля нет полетов в Краснодар.

По измененному расписанию планируются следующие рейсы:

Минск — Стамбул — Минск,

Минск — Тбилиси — Минск,

Минск — Батуми — Минск,

Минск — Кутаиси — Минск,

Минск — Ереван — Минск,

Минск — Баку — Минск,

Минск — Алматы — Минск,

Минск — Сочи — Минск,

Минск — Дубай — Минск.

В то же время по плану выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Ташкент, Нур-Султан, Казань, Екатеринбург.

Эти проблемы касаются не только «Белавиа». Turkish Airlines тоже объявила сегодня, что рейсы в Минск и обратно отменены до 30 апреля.

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