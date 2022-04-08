«Белавиа» снова отменяет рейсы

«Белавиа» снова отменяет рейсы1
- 8.04.2022, 16:36
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Что происходит с белорусский авиакомпанией?
Белорусская авиакомпания снова корректирует расписание из-за закрытия части воздушного пространства России для гражданских самолетов. Восточное направление работает в основном в прежнем режиме, но с полетами на юг есть проблемы. Больше месяца недоступен Израиль, нет рейсов в Краснодар, пишет onliner.by.
12, 14 и 17 апреля в очередной раз отменены рейсы из Минска в Тель-Авив. Как минимум до 29 апреля нет полетов в Краснодар.
По измененному расписанию планируются следующие рейсы:
Минск — Стамбул — Минск,
Минск — Тбилиси — Минск,
Минск — Батуми — Минск,
Минск — Кутаиси — Минск,
Минск — Ереван — Минск,
Минск — Баку — Минск,
Минск — Алматы — Минск,
Минск — Сочи — Минск,
Минск — Дубай — Минск.
В то же время по плану выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Ташкент, Нур-Султан, Казань, Екатеринбург.
Эти проблемы касаются не только «Белавиа». Turkish Airlines тоже объявила сегодня, что рейсы в Минск и обратно отменены до 30 апреля.